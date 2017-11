Mouvement associatif : Un rôle important dans les élections

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Mme Ghania Eddalia, a mis l'accent hier, sur le rôle des associations dans les élections locales prévues jeudi prochain.

«La réussite des prochaines élections locales constitue un défi pour les autorités, puisqu’elles interviennent pour la première fois après la révision de la Constitution décidée par le Président de la République et la révision du code électoral», a déclaré la ministre.

« Le gouvernement s’est engagé à offrir un cadre politique meilleur, ce qui permettra aux citoyens de choisir librement leurs élus», a-t-elle ajouté.

S’agissant de la rencontre qui avait pour thème «Mouvement associatif : partenariat, réalité et perspectives», Mme Ghania Eddalia a fait savoir également que la réunion avait pour objectif de mettre en évidence le rôle des associations dans la prise charge des personnes aux besoins spécifiques et des personnes âgées.

La ministre a rendu un hommage particulier aux associations qui sont sur le terrain et qui activent en matière de sensibilisation contre les fléaux sociaux. «Nous sommes appelés à travailler ensemble d'une manière adéquate pour venir en aide aux catégories vulnérables et à élargir les espaces de dialogue afin d’instaurer la culture de l’ordre public», a-t-elle soutenu dans ce sens.

Le gouvernement, a ajouté Eddalia, œuvre à ouvrir la culture du dialogue social pour toutes les catégories de la société afin d’arriver à une démocratie participative de proximité. « Le dialogue nous permet d’aller vers une vision commune qui regroupera toutes les franges de la société, surtout les catégorie vulnérables», ajoutera-t-elle.

Au cours de la rencontre, des associations ont présenté leur expérience dans la prise en charge des autistes, des handicapés moteurs et autres catégories vulnérables et les efforts entrepris pour l’intégration de ces personnes dans la vie économique. « Ces expériences doivent servir d’exemple et de modèle pour les autres associations afin de tisser des relations de fraternité entre elles», a affirmé Mme Eddalia, tout en précisant à l’assistance le fait qu’ «aujourd’hui, la société civile mérite l’appellation de troisième acteur majeur, après le secteur étatique et celui du privé, vu la mission qui lui est dévolue et la place qu’elle occupe au sein de la société».

La ministre a réaffirmé que malgré les difficultés financières que connaît le pays, le Président de la République a insisté sur le maintien, voire l’augmentation des transferts sociaux et la continuité des aides aux personnes nécessiteuses. L’Etat consacre annuellement des sommes importantes à l’activité des associations qui œuvrent au profit des personnes démunies.

Evoquant, par ailleurs, toutes les actions entreprises par le secteur, Mme Eddalia parlera des programmes de développement social qui ont contribué, de 1999 à 2017, à la concrétisation de 3.000 projets qui s’ajoutent au programme d’insertion sociale et professionnelle permettant l’insertion de 500.000 personnes des catégories vulnérables. La ministre a souligné que le programme spécial d’insertion des diplômés dirigé par le secteur de la Solidarité nationale, a fourni, jusqu’au premier semestre 2017, plus de 260.000 emplois en parallèle avec le dispositif du micro-crédit qui a octroyé lui plus de 800.000 crédits pour financer des microprojets dans divers domaines, contribuant à créer 1,2 million d’emplois.

Salima Ettouahria