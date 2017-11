RCD : « Les APC que nous avons gérées ont connu des progrès »

«Toutes les APC d’obédience RCD se sont développées de manière remarquable pour les citoyens», a souligné M. Belabbès lors d’un meeting électoral tenu Bouira, citant comme exemple la commune de Hadjrat El-Nouss dans la wilaya de Tipaza, qui, en 2012, a pu sortir de ses difficultés financières et de son isolement grâce à la bonne gestion du maire RCD. Les citoyens de la municipalité de Hadjrat El-Nouss ont fait confiance aux élus du RCD, et ces derniers avaient honoré leurs responsabilités et engagements, et ont pu ramener un important projet celui de la réalisation de la centrale électrique qui a créé des dizaines de postes d’emploi pour les jeunes de cette région, sans parler des infrastructures réalisées durant les mandats des élus du RCD, a ajouté l’orateur. Dans ce contexte, M. Belabbès a prôné une «gestion solidaire, transparente et efficace pour pouvoir parvenir à un véritable développement local». Par ailleurs, ce dernier a jugé qu’il est anormal de dire que l’Algérie traverse une crise financière en 2017 après une large aisance financière, qui, a-t-il dit, «a duré de longues années sans que nos responsables puissent réaliser un grand hôpital à Alger, ou des projets censés hisser le pays au rang des nations en développement».

«Le peuple doit demander des comptes aux responsables de cette crise», a martelé le président du RCD , appelant les hautes autorités du pays à penser dès maintenant à trouver des «solutions alternatives» à la rente pétrolière.

Il a en outre appelé les citoyens à s’impliquer «de façon pacifique par le vote pour changer la situation critique dans laquelle se trouve l’Algérie». (APS)