MPA : Respecter les lois de la République

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a appelé samedi depuis Tissemsilt, l’élu local à servir le peuple et à respecter les lois de la République.

Lors d’un meeting animé à la maison de la culture Mouloud Kacem-Nait Belkacem dans le cadre de la campagne électorale pour les locales du 23 novembre, M. Amara Benyounès a insisté sur «l’intégrité et la compétences des élus locaux qui doivent servir les intérêts des citoyens et respecter les lois de la République». Le même responsable a ajouté que les candidats de son parti aux élections locales sont des cadres compétents ayant «une vision moderne de la gestion et ambitionnent de participer à l’édification du pays et servir le citoyen».

Le même intervenant a appelé à redonner au président de l’APC ses prérogatives touts entières dont celle liée à la gestion du foncier industriel. Il a également proposé l’introduction d’amendements aux codes de la commune et de la wilaya pour libérer les P/APC et P/APW des obligations imposées par l’Administration. Evoquant la situation économique du pays, M. Amara Benyounès a réitéré le soutien de sa formation politique à la décision du financement non conventionnel permettant de combler le déficit financier du budget de l’Etat et éviter ainsi le recours à la dette extérieure que son parti rejette.

Il a invité les électeurs à se rendre massivement aux urnes le 23 novembre pour choisir des élus locaux permettant une gestion quotidienne de leurs préoccupations quotidiennes. (APS)