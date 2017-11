MEN : Une force de proposition

Le Secrétaire General du Mouvement de l’Entente Nationale (MEN), Ali Boukhazna, a animé, hier, à Annaba. S’exprimant devant une forte assistance réunie à la Maison de la culture Mohamed Boudiaf, il a d’abord mis l’accent sur l’importance des locales, indiquant que le parti a présenté dix listes de candidats compétents pour les communales, en plus de la liste de candidats pour l’assemblée populaire de wilaya. «Notre parti représente une force de proposition», a-t-il enchaîné, citant l’exemple du projet de l’administration électronique devenue une réalité.

Le 23 novembre prochain représente une étape importante dans la poursuite de l’édification du pays, a-t-il estimé, appelant à voter en faveur des candidats compétents et en mesure de bien gérer les affaires publiques. Evoquant le problème de l’emploi, M. Ali Boukhazna a critiqué le dispositif de l’ANSEJ et a préconisé à sa place une autre formule plus efficace en mesure de donner une valeur ajoutée et de créer des revenus. Les potentialités touristiques de la région sont restées presque inexploitées et les projets prévus, dorment pour la plupart dans les tiroirs, à l’exemple des investissements destinés à la valorisation du front de mer de Sidi Salem, à l’est d’Annaba. «Nous demandons à l’Etat de trouver une solution au problème de la Harga en prenant en charge les jeunes», a t-il souligné, avant que de dire «notre pays est l’objet de dangers externes visant sa stabilité».

B. Guetmi