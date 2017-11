PEP : Valoriser l’économie verte

La secrétaire générale du Parti de l’équité et de la proclamation Mme Naima Salhi qui a animé hier un meeting électoral à Bordj Bou Arreridj a insisté sur l’unité qui caractérise toutes les composantes du peuple algérien. Cette unité lui a permis selon elle de vaincre le colonialisme et surmonter l’épreuve de la tragédie nationale lui offrant la possibilité de relever les défis qui l’attendent a-t-elle dit rappelant au passage l’importance accordée par les moudjahidines à cette question.

Le plus grand défi qui se pose pour nous actuellement est la sécurité alimentaire a déclaré la secrétaire générale du parti de l’équité et de la proclamation qui a précisé que cette dernière permet de renforcer l’indépendance du pays avant de noter que son parti accorde une importance particulière aux paysans. Non seulement nous leur avons donné l’occasion d’être candidats. Mais nous œuvrons pour que leurs préoccupations soient prises en charge au niveau local et central a affirmé Mme Naima Salhi.

Parmi ces préoccupations, elle a cité la mobilisation des ressources hydriques nécessaires pour l’irrigation, la constitution d’aires de stockage pour la collecte de la production, la commercialisation et même l’exportation pour valoriser cette activité qu’elle a qualifié d’économie verte. La secrétaire générale du parti de l’équité et de la proclamation qui a relevé également l’utilité de mettre en confiance les jeunes qui représentent la principale force du pays a critiqué les atteintes dont cette catégorie fait l’objet. Nous avons une jeunesse qui est consciente de son identité et des risques que le pays court. Elle est prête à le défendre a-t-elle indiqué. Mme Naima Salhi n’a pas manqué de demander à la foule nombreuse qui est venu l’écouter à la salle omnisport de Medjana ou elle a tenu son meeting de se rendre en force aux urnes le 23 du mois en cours.

Ce n’est pas en restant chez vous que vous allez apporter le changement que vous désirez a-t-elle remarqué. Pour placer les candidats qui vont vous servir dans les assemblées locales vous devez exprimer vos voix qui ont une valeur inestimable a-t-elle dit.

F. D.