PNA : Doter la ville d’Oran d’une administration intelligente

Lors d’un meeting populaire organisé, hier, à la salle cinéma Maghreb, le président du parti PNA, Hamidi Youcef a appelé les Oranais à participer massivement aux prochaines élections locales en mettant en garde contre les conséquences de l’indifférence à l’égard du devoir électoral «les absents ont toujours tort» a-t-il déclaré.

Abordant le programme électoral de son parti pour le renouvellement des assemblées électives, il a fait savoir que ce dernier accorde une priorité à la question de la régularisation du foncier dont souffre des milliers de ménages oranais «il est urgent de régler, une bonne fois pour toute, ce problème. Cela va soulager les postulants à cette régularisation et permettre aux élus de renflouer la trésorerie communale», a-t-il ajouté. Les propositions de ce parti pour la gestion locale sont axées, entre autres sur les actions de développement local et l’environnement notamment.

Le PNA va tenter de séduire les électeurs et les convaincre de voter pour lui en proposant des solutions à quelques problèmes qui, dit-il, empoisonnent le quotidien des habitants de certaines anciennes cités,

«Nous proposons une forme de partenariat avec des entreprises pour remettre en marche, ensuite gérer les ascenseurs des anciennes tours de l’époque coloniale en panne et abandonnés depuis des lustres, ce qui a contraint certains de leurs habitants à ne sortir, parfois, qu’une seule fois par semaine.

Le parti plaide aussi pour plus de numérisation des services de l’administrations locales «nous allons tout faire pour doter la ville d’une administration intelligente et être prêts, pourquoi pas, pour le vote électronique» dit-il.

Pour ce responsable politique, seul le développement local est en mesure de freiner le phénomène du «harraga» des jeunes, précisant que l’Algérie et le peuple algérien sont les plus grands gagnants de ces élections.

Amel Saher