Départ du premier bureau itinérant vers la région de Tindouf : à la rencontre des nomades

Le premier bureau itinérant de vote pour les élections locales du 23 novembre s’est ébranlé, samedi depuis Tindouf ,vers la région d’El-Kehal-Chenechène (plus de 700 km du chef lieu de la wilaya de Tindouf), afin de permettre aux électeurs nomades d’accomplir leur devoir électoral.

Ce bureau itinérant recense 978 électeurs parmi les populations nomades éparpillées à travers les étendues de cette région enclavée, qui auront à accomplir, dès lundi prochain, leur devoir civique et choisir leurs nouveaux représentants aux Assemblées élues locales. Cette caravane est composée de sept véhicules tout terrain, encadrée par des agents chargés de suivre le scrutin, en plus d'observateurs de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et des représentants des formations politiques en lice pour ce scrutin, a relevé le Directeur de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya de Tindouf.

Ce bureau fait partie de 10 bureaux itinérants prévus par cette wilaya pour les élections locales, dont six bureaux pour la commune d’Oum-Lâassel, et le reste affecté à la commune de Tindouf, où le scrutin débutera lundi prochain. La wilaya de Tindouf compte 87.931 électeurs et électrices, répartis sur 24 centres de vote (20 dans la commune de Tindouf et 4 dans celle d’Oum-Lâassel), coiffant 167 bureaux de vote. L’arrêté ministériel paru dans le Journal Officiel n° 64 autorise dix wilayas, dont la majorité est située dans le Sud du pays, à avancer jusqu'à 72 heures la date d’ouverture du scrutin prévu le 23 novembre. (APS)