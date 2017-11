Béjaïa : des débats électriques

La campagne électorale des locaux tire à sa fin, dans moins de 48 heures, et les candidats en lice, sous la coupe des formations politiques ou des listes indépendantes, scindés en groupes, accentuent les rencontres de proximité en sillonnant les villages et douars des communes de la wilaya appelant les citoyens à voter massivement jeudi prochain. Les électeurs de leur côté sont persuadés que ces élections diffèrent de celles des législatives, car cette échéance va leur permettre de choisir des élus locaux qui seront au quotidien à leur côté et qui siégeront dans leur commune. L’espoir est grand chez ces centaines de jeunes qui assistent partout aux différents meetings et rencontres des candidats, pour s’imprégner de leur programme d’action à mettre en œuvre, une fois élus, pour relancer le développement local dans tous les secteurs d’activité. Ceci dit, les citoyens favorisent mieux les rencontres de proximité des candidats qui connaissent mieux les besoins spécifiques des populations locales qu’aux meetings des responsables de partis qui présentent un vision générale loin de la réalité du terrain. Bien que la campagne électorale se déroule dans la sérénité totale sans aucune perturbation malgré les pluies torrentielles et le froid glacial qui règnent sur la région depuis quelques jours, les candidats occupent bien le terrain pour toucher le maximum de populations. Les candidats qui s’engagent a mieux faire que les précédents élus ne ratent pas l’occasion pour charger les assemblées précédentes en pointant du doigt leur gestion opaque et le calvaire que vivent les habitants.

C’est le cas du chef-lieu de la wilaya, la commune de Bejaia où tous les candidats ont dénoncé le laisser-aller et la mauvaise gestion des deux dernières assemblées gérées par le FLN malgré la manne financière que possède la commune de Bejaia, l’une des plus riche du pays. Joignant l’acte à la parole, le parti du FFS a réuni hier l’ensemble de ses candidats pour une conférence-débat, ouverte au public, sur le mode, gestion et fonctionnement des assemblées populaires communales et de wilaya. Le FLN a défaut de grand meeting présidé par son secrétaire général, c’est le mouhafadh et ex-président d’APC qui préside les rencontres pour défendre son bilan des cinq dernières années et qui n’a jamais été présenté à la population. Ce dernier se contentant de certaines promesses une fois réélu pour rattraper le retard et offrir la cagnotte de 10 milliards de centimes aux deux clubs de football, le MOB et la JSMB. Une promesse qui a déplu aux autres candidats en dénonçant que ces 20 milliards de centimes promis aux équipes sportives auraient permis de régler les factures de Sonelgaz pour éviter que certains quartiers de la ville ne soient plonger dans le noir depuis plus de trois mois, le cas des cités Ihaddadène, Ighil Ouazoug, Takliet, Boukhiama et autres.

Certes, les débats sont électriques mais sans aucun débordement. Il va sans dire que les prochaines élections connaîtront beaucoup de changement dans les assemblées locales et que l’engouement des électeurs pour un nouveau changement dans la gestion des communes sera déterminé jeudi prochain à travers les urnes. Au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya toutes les dispositions matérielles sont mises en place pour le bon déroulement de la campagne électorale et du jour du scrutin. Ainsi, 270 listes de candidats des différentes formations politiques et 33 listes de candidats indépendants sont concernées par les élections communales (APC). Pour les élections de l’assemblée de wilaya (APW) elles comptent 14 listes. Après l’opération de révision, le corps électoral compte 554.509 électeurs inscrits. Pour le dispositif électoral, la wilaya compte 335 centres de vote repartis entre 1.256 bureaux de vote à travers les 52 communes de la wilaya.

Mustapha Laouer