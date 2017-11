FFS : Appel à un consensus national

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Mohamed Hadj Djillani, a appelé hier à Tizi-Ouzou à la mobilisation pour la concrétisation d’un consensus national, seul garant de la protection de l’Algérie, de la construction d’un Etat de droit capable de combattre contre la corruption sous toutes ses formes et de protéger les droits et les libertés. Intervenant lors d’un meeting électoral au théâtre régional Kateb-Yacine de la ville des Genêts, Mohamed Hadj Djillani a réitéré la position constante de son parti quant à la nécessité de la construction d’un consensus national pacifique et démocratique pour mettre fin à la crise que vit notre pays et en faveur duquel continuera à militer le parti fondé par le chef historique Hocine Ait Ahmed. Le premier secrétaire national du FFS a aussi rassuré les militants et sympathisants de son parti que celui-ci «n’abdiquera jamais contre les intimidations, les calomnies, les insultes et les fraudes». «Le FFS est toujours là à militer pour concrétiser l’idéal de son leader historique malgré les multiples attaques qu’il a subi depuis des années», a-t-il enchaîné, en précisant que «le FFS a une autre conception de la participation aux élections qui consiste en la mobilisation des citoyens autour des objectifs politiques contrairement à d’autres partis qui font dans la promotion du clientélisme». Dans son discours électoral en faveur de son parti, Mohamed Hadj Djillani a par ailleurs mis l’accent sur la nécessité de la victoire des listes du FFS à l’APW et aux APC de Tizi-Ouzou, mais aussi ailleurs dans les autres wilayas du pays, pour mettre en exécution le programme du développement promis par les candidats du FFS. Pour se faire, il a exhorté tous les militants et sympathisants de son parti à mener une intense campagne de sensibilisation des électeurs et électrices de la wilaya afin de les convaincre de voter massivement en faveur des listes du FFS et mettre en pratique le slogan de sa campagne électorale, à savoir «Solidarité locale pour un consensus national».

Bel. Adrar