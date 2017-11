Sidi Bel-Abbès : week-end très animé

Fortement animé, le week-end à Sidi Bel-Abbès a été riche en activités à la faveur des meetings organisées par quelques formations politiques en lice, où leurs représentants se sont relayés pour expliquer leur programme, sensibiliser une assistance et tenter d’accrocher le citoyen quant à la justesse de leur option. Le FFS, le MPA, le mouvement El Moustakbel, le MSP et l’Union pour le progrès, la justice et le développement ont tenu à marquer le dernier round de cette campagne électorale comme pour imposer une présence et bousculer l’ordre établi ou l’échiquier politique de cette wilaya à travers la forte implantation des partis du FLN et du RND. Et de nombreux thèmes ont été développés par les orateurs qui se sont succédé pour s’accorder toutefois sur l’importance de ces échéances et leur impact sur l’amélioration des conditions de vie du citoyen et la promotion de la circonscription. L’approfondissement du concept de la décentralisation, la démocratie participative, la part du citoyen dans le développement local et la rationalisation d’une gestion furent les principaux axes débattus par les intervenants en se basant sur une expérience et en faisant le plus souvent le constat des mandats des précédentes APC. « Nous voulons être au service du citoyen pour être soumis régulièrement à une évaluation… », se sont-ils prononcés en invitant l’assistance à plus d’implication dans l’action de la commune et de la wilaya. Un appel a été lancé d’ailleurs pour une participation massive le jour du scrutin pour la crédibilité de l’opération, ont-ils déclaré et être conformes à la devise de ces élections locales dont la finalité est de dynamiser le développement local et de garantir une relance économique, devaient-ils ajouter avant de s’étaler sur les attributions et le rôle de ces instance de base dans la création des richesses. C’est pour ces raisons si évidentes, ont-ils poursuivi, que le choix doit être judicieux et profitable à la collectivité. Le choix de l’engagement et de la compétence, de la jeunesse et de l’élite pour des institutions fortes et en prise avec la réalité du terrain. Devaient épiloguer longtemps comme pour situer la portée de ces critères de choix et responsabiliser d’une certaine manière l’électeur. Parallèlement, d’autres partis à l’image du RND, du FLN et de TAJ ont préféré sillonner le territoire de la wilaya pour faire le travail de proximité et investir les zones rurales dont les populations demeurent à l’écoute et attentifs aux engagements des uns et des autres…

A. Bellaha