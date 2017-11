Campagne des locales du 23 novembre : Pour une nouvelle dynamique

Le ministère de l’Éducation nationale vient d’envoyer une circulaire à tous les établissements scolaires, pour prodiguer aux élèves des trois paliers, à partir du dimanche 19 novembre, un cours spécial sur les élections locales.

Cette instruction, adressée aux directeurs des établissements scolaires dans les 48 wilayas, vise à sensibiliser les élèves du primaire du moyen et du secondaire, à l’importance pour chaque citoyen d’accomplir son devoir électoral et de faire valoir son droit, en tant qu’électeur. Ces cours qui seront dispensés par les enseignants de langue arabe, dans le cycle primaire, et par les professeurs d’instruction civique pour les collégiens et les lycéens, ont pour objectif d’inculquer aux élèves, les principes de responsabilité par la consolidation de l’esprit de citoyenneté. Dans cette circulaire, le ministère de l’Education nationale, a mis en avant le rôle des établissements scolaires dans la sensibilisation sur le devoir électoral et sur l’importance des élections locales, prévues le 23 novembre, dans le renforcement de la démocratie et dans l’édification du pays. Le document envoyé par le ministère de l’Education rappelle également la nécessité pour chaque citoyen d’accomplir son devoir électoral qui est, également, un droit consacré par la Constitution. Pour une meilleure compréhension du sujet, des affiches pédagogiques ont été adressés aux différentes écoles illustrant ce cours consacré aux élections locales et apportant à l’enseignant un support pour mieux expliquer l’importance du rendez-vous électoral.

Kamélia Hadjib