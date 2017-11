Lutte contre l’émigration clandestine : 286 personnes sauvées par les garde-côtes

Les unités des Garde-côtes des Forces navales de l’Armée nationale populaire (ANP) ont procédé, durant les dernières 48 heures, au sauvetage de 286 candidats à l’émigration clandestine à bord d’embarcations de fortune, indique hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, les unités du Service national de Garde-côtes des Forces navales de l’Armée nationale populaire ont procédé, durant la période allant de jeudi 16 au samedi 18 novembre 2017, à l’interception et sauvetage, d’un nombre total de 286 citoyens algériens candidats à l’émigration clandestine à bord d’embarcations de fortune», note la même source. «A cet effet, en dépit de l’ampleur prise par les tentatives de quitter le territoire national de manière illégale, les unités du Service national de Garde-côtes des Forces navales demeurent vigilantes et mobilisées, de façon permanente, en vue d'intercepter et neutraliser les réseaux de passeurs et ce, en coordination avec les services de sécurité concernés», ajoute le communiqué du MDN.



26 candidats interceptés au large du Cap Falcon



Quelque 26 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés, hier tôt dans la matinée, au large de Cap Falcon (Aïn El Turck), par les unités territoriales des garde-côtes d’Oran, dans deux opérations distinctes, a-t-on appris du chargé de la communication de ce corps de sécurité. Le premier groupe de ces harraga, composé de huit personnes, a été intercepté à 5 heures du matin tandis que le second groupe de 18 individus a été arrêté peu de temps après la première opération, a ajouté la même source.

Les 26 candidats à l’émigration clandestine ont été remis à la Gendarmerie nationale, après les procédures d’usage. Par ailleurs, les unités des garde-côtes d’Oran ont mis en échec, vendredi, plusieurs tentatives d’émigration clandestine opérées par 100 harraga, interceptés, à 15 miles au nord de Cap Falcon, à bord de cinq embarcations pneumatiques, selon la même source.

Pour la seule journée du vendredi quelque 200 candidats à l’émigration clandestine ont été arrêtés, au large des côtes de l’Ouest du pays par les unités territoriales des garde-côtes.