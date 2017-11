Le montant total est de 700.000 dollars : Les états-Unis subventionnent six projets en Algérie

L’Initiative de partenariat au Moyen-Orient (MPI) vient d’accorder d’importantes subventions au profit de six partenaires algériens de la société civile. Ces subventions américaines chiffrées à 700.000 dollars US, ont été attribuées «au terme d'un processus assez compétitif», a souligné le directeur du bureau régional du MEPI.

M. Manu Bahili qui s’exprimait lors d'un point de presse animé au siège de l'ambassade des Etats-Unis à Alger, a précisé que le MEPI ne donne pas «juste une simple subvention» mais qu’il reste «très impliqué». La répartition de ce montant global n’est pas la même pour l’ensemble des projets. Celle ci se situe entre 80.000 et 200.000 dollars, pour cette année, et ce selon l'impact des résultats mais aussi, selon les activités de chaque projet. Les projets de 2017 se penchent sur «la société civile, l'amélioration de l’environnement et l’économie et, essentiellement les jeunes et la femme». Le MEPI s'associe avec des organisations de la société civile, des leaders de communautés, des jeunes et des militants ainsi qu'avec des groupes du secteur privé.

Convié à s’exprimer sur son projet, le journaliste Khaled Drareni a indiqué que son idée porte sur «une spécialisation en journalisme», la mise en place en partenariat avec l'école de langue IN-tuition au profit de journalistes. «80 journalistes confirmés, débutants ou même étudiants sont visés par ce programme qui se déroulera à Alger, Ghardaïa, Constantine et Oran», a-t-il fait savoir relevant qu’il est question d’organiser des sessions de formation. La subvention est destinée également en faveur d’un projet portant sur l'économie verte «conçu et réalisé par AFEV à Tiaret, Ghardaïa, Tipaza, Sétif et à Alger pour organiser des réunions de formations et d'encadrement à l'intention de 75 jeunes universitaires diplômés afin de les aider à élaborer leurs plans d'affaires dans le domaine de l'économie verte». S’exprimant en cette occasion, M. M'hamed Kouidmi Deramchi, directeur de management au sein de Business Wise a signalé que «Mahara'TY» (compétence) est le nom donné au programme lancé par son entreprise qui a pour mission d'aider des jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi en les formant.

Ce programme destiné aux primo-demandeurs d’emplois existe déjà à Alger et Oran, mais cette subvention doit lui permettre de s'implanter davantage à travers le pays. D’autre part, le projet de Mme Fatiha Rachedi vise à former 1.200 étudiants au leadership et à l'entrepreneuriat innovant. L’objectif assigné à cette démarche consiste à créer et accompagner pas moins de 40 start-up. Figure également parmi les projets retenus celui de l'association «Agir» de Bouira qui active dans le développement et l’épanouissement de la jeunesse.

Intitulé ALG 2.0, ce programme tend à la promotion de la participation des jeunes et le renforcement de leur engagement civique et celui des capacités techniques des associations locales. L’accent sera mis également sur l’importance de « l'encouragement de l'implication du mouvement associatif dans le développement local «et sur le renforcement de la collaboration et le partenariat entre les pouvoirs publics et les associations locales en faveur du développement local».

Soraya Guemmouri