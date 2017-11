Lutte antiterroriste : L’ANP détruit des caches d’armes

En atteste les actions dans le cadre d’une offensive ininterrompue et dont l’objectif n’est autre que celui de parvenir à éradiquer définitivement ce fléau criminel. Dans cette optique, l’engagement de l’ANP reflète d’abord et avant tout le haut professionnalisme de cette institution à travers ses interventions toujours couronnées de succès. Dans les massifs boisés de Tizi-Ouzou, les éléments de l’Armée nationale ont détruit vendredi quatre caches pour terroristes contenant deux bombes de confection artisanales ainsi qu’un groupe électrogène, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué rendu publique. Le document fait part également d’une autre cache similaire découverte et aussitôt détruite par l’ANP à Jijel. Des armes et des munitions ont été saisies à l’occasion. Jeudi dernier, dans le territoire désertique de Tinzaouatine relevant de la wilaya déléguée de Bordj Badj Mokhtar, frontalière avec le Mali, un détachement de l’ANP de la 6e Région militaire a réussi une opération de démantèlement d’une importante cache d’armes et de munitions. Le communiqué rendu public par le ministère de la Défense nationale (MDN) à ce propos informe que cette découverte est le résultat «d’une reconnaissance et de fouille menées au niveau de la bande frontalière, dans la localité de Tinzaouatine». C’est en effet plus d‘une quinzaine de pièces d’armes de différents calibres qui ont ainsi été récupérées d’un seul coup par les éléments de l’ANP. Dans les détails, il est question de 9 Kalachnikov, 4 fusils semi-automatiques de type Simonov, un lance-roquettes de type RPG-7, un fusil à répétition ainsi qu’un fusil mitrailleur de type FMPK. A cela s’ajoute une quantité considérable de munitions. Cette opération réussie de récupération de cet important lot d’armes à Tinzaouatine intervient 48 heures après la découverte d’une autre cache d’armes, mardi derniers dans la région de Tindouf. Deux Kalachnikov et trois chargeurs ont été récupérés à l’occasion, selon toujours un communiqué du MDN. Il est précisé en outre dans ce document que cette «opération vient confirmer, encore une fois de plus, la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l’ANP mobilisés le longs de nos frontières, à préserver la sécurité de notre territoire à mettre en échec toute tentative visant à déstabiliser la sécurité du pays.

Ce qu’il faut relever en outre au sujet de ces opérations qui s’opèrent avec succès dans les régions et plus particulièrement au niveau des zones frontalières, c’est surtout l’efficience de la stratégie du renseignement mise à profit par l’ANP dans le cadre de la lutte anti-terroriste. C’est aussi grâce à cette même stratégie efficace de renseignement que la même institution parvient à mettre hors d’état de nuire les réseaux de soutien au terrorisme. Au courant de la semaine dernière, ce sont 13 éléments de soutien au terrorisme qui ont été arrêtés dans des opérations séparées dans les wilayas de Batna et de Tebessa. Par ailleurs, dans la région frontalière de Bordj Badji Mokhtar, les éléments de l’ANP ont arrêté, au courant de la même semaine dans la localité de Timiaouine le dangereux terroriste recherché, T. Mohamed, alias Semsem Moussa qui a rallié les groupes terroristes en 2012. Dans le même contexte, le dangereux terroriste recherché dénommé Ch. Mouloud dit Abou Hafs, s'est rendu, mardi dernier, aux autorités militaires de Jijel de la 5e Région militaire, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de trois chargeurs garnis. Ledit terroriste avait rallié les groupes terroristes en 1995.

Karim Aoudia