Transporteurs privés : Des augmentations de tarifs attendues

Des augmentations dans les tarifs des transports privés pourront atteindre 100%, au cours de l'année 2018, c'est ce qu'a déclaré récemment le président de l'Organisation nationale des transporteurs algériens M. Hocine Bouraba lors d’une conférence de presse au siège de l’ ONTA, précisant que cette tarification est inévitable, mais aussi nécessaire, pour pallier les lourdes charges auxquelles sont contraints de faire face les professionnels du domaine, notamment pour compenser la hausse des prix du carburant.

M. Bouraba a, dans ce contexte, indiqué que la tarification actuelle ne peut pas couvrir toutes les charges, «c'est pourquoi, dit le président de l'ONTA, pas moins de 20% des transporteurs ont été contraints de mettre la clé sous le paillasson et changer carrément d’activité par manque de rentabilité». Dans ce contexte, il précise que «l’année 2018 s’annonce un peu plus difficile que les autres».

Il a, en outre, souligné que malgré la hausse des prix du carburant, appliquée durant les années 2016 et 2017, aucune augmentation dans les tarifications des transports privés n'a été pratiquée.

«Nous avons convenu de maintenir les tarifs en vue de laisser les portes du dialogue ouvertes», a tenu à préciser M. Bouraba, appelant la tutelle à prendre en charge leurs revendications qui consistent, notamment à réduire les charges liées à l'exercice de leur fonction.

Dans ce contexte, M. Bouraba, dont l’association revendique, à l’échelle nationale, quelque 22.000 adhérents parmi les chauffeurs de taxi, 41.000 parmi les transporteurs de voyageurs et 17.000 autres spécialisés dans celui des marchandises, a fait savoir que l’organisation a formulé une série de revendications, que les transporteurs privés ont posées, et qui contient 11 points, précisant que les plus importantes concernent l’octroi d’allégements fiscaux et la réduction des impôts qui leur sont imposés.

La révision du système d’octroi des lignes est également un point soulevé par les transporteurs, ceux-ci déplorant le fait que certaines lignes sont saturées, alors que d’autres sont dénuées de tout transport.

Le président de l’ONTA a également insisté, dans son intervention, sur la nécessité de revoir à la baisse des tarifications des gares routières, et de permettre aux taxis d’avoir accès à des mesures incitatives pour installer les kits du dispositif Sirghaz.

Il convient de rappeler qu’outre l’octroi des allégements fiscaux, l’ONTA revendique aussi l’effacement des pénalités, ainsi que de donner un échéancier à moyen terme aux transporteurs afin de payer leurs impôts, en appliquant des mesures de facilitation.

Continuant dans ce volet, il indique que «70% des transporteurs n’ont pas payé leurs impôts, d’où la nécessité d’appliquer ces mesures de facilitation». Pour lui, cette revendication est légitime, d’autant que, selon lui, d’autres en ont bénéficié. «L’ANDI accorde la franchise aux agriculteurs ou autres promoteurs… Pourquoi pas nous ? Après tout, nous assurons aussi une mission de service public», s’est-il demandé.

Selon M. Bouraba, le transport privé a son poids dans l'économie nationale, sachant qu'il transporte 12 millions de personnes par jour sur le territoire national.

Kamélia Hadjib