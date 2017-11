Préservation des équilibres financiers de la sécurité sociale : De nouvelles méthodes de gestion s’imposent

En vue d'accompagner les efforts déployés en matière de préservation des équilibres financiers du système de Sécurité sociale, de nouvelles méthodes de gestion s’imposent. C’est ce qui ressort, essentiellement, des propos du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, lors de la rencontre ayant regroupé des responsables des caisses de Sécurité sociale et des partenaires sociaux et économiques.

Partant de là, «la révision des mécanismes de gestion devrait inclure aussi une meilleure organisation des ressources humaines, et ce en se focalisant sur un recouvrement plus large des cotisations», insiste le ministre.

Mourad Zemali fera remarquer que le système national de Sécurité sociale connaît actuellement «un dysfonctionnement au niveau de ses équilibres financiers», lequel dysfonctionnement est occasionné par un «important déficit croissant affectant la branche de la retraite, qui compte actuellement plus de 2 millions de retraités adhérents».

Aussi, et c'est à partir de l'optique du gouvernement visant à maintenir le caractère social de l'État, qu'une aide financière chiffrée à 500 milliards de dinars a été octroyée au titre de l'exercice 2018, ayant pour objectif de «recouvrer les équilibres financiers du système de Sécurité sociale», a souligné M. Zemali.

Lors de son allocution prononcée à l'École supérieure de la Sécurité sociale à Alger, le ministre a affirmé que cette rencontre — inscrite dans le cadre de l’examen des préoccupations liées au domaine de l'emploi et les questions relatives au secteur — vise, en fait, à «tisser et établir des relations de confiance entre les caisses de Sécurité sociale, et les partenaires socio-économiques, tout en initiant un dialogue permanent autour des questions d'intérêt commun». Cependant, note le ministre, «trouver des solutions nécessite la volonté et la disponibilité de toutes les parties aux fins de mûrir les réflexions et de chercher des solutions à tous les problèmes relatifs à la Sécurité sociale».

S’exprimant pour sa part, le Directeur général de la Sécurité sociale au ministère du Travail a signalé que ses services ne ménageaient aucun effort en vue d'accorder toutes les facilités aux affiliés de la CNAS, notamment en leur fournissant les explications nécessaires et en procédant à l'échelonnement de leurs cotisations.

Il sera mis en exergue que «ces caisses, aussi bien la CNAS, que la CASNOS, aident ses partenaires sérieux, en réduisant de 50% leur majoration de retard». L'inspecteur général du travail, M. Zoubir Djegham, a évoqué, quant à lui, l'action engagée sur le terrain par les inspections du travail au niveau national, mettant en relief le rôle de ces derniers en matière de contrôle de respect des lois et règlements relatifs aux conditions et aux relations de travail.

Il faut dire que la tâche n’est pas des plus simples, puisqu’il est recensé plus de 12,5 millions d’assurés sociaux et un niveau de couverture sociale de 85% de la population, soit 36 millions de bénéficiaires, en tenant compte des ayants droit.

Convié à prendre la parole en cette occasion, le président de la Confédération nationale du patronat algérien, Mohamed Saïd Naït Abdelaziz, a qualifié l’initiative d’«opportunité», pour soulever les préoccupations des partenaires économiques et sociaux à la tutelle chargée du secteur, en vue de les prendre en charge.

Les partenaires économiques (investisseurs, PME et autres) représentent près de 35% de l'ensemble des affiliés aux différentes caisses de Sécurité sociale. «Ainsi, ils contribuent fortement aux recettes de ces caisses, d'où la nécessité de prendre en charge leurs préoccupations», a-t-il déclaré, précisant que «la principale préoccupation des partenaires socioéconomiques et du patronat est directement liée à la majoration de retard du paiement des cotisations, qui constitue un réel handicap, plus particulièrement pour les start-up». Enfin, le directeur général de la CACOBATPH, M. Chekakri, a indiqué que la caisse avait fait preuve d'une grande souplesse envers les retardataires de paiement des cotisations, car elle n'a pas pris de sanctions à leur encontre quant au recouvrement des cotisations qui leur sont dues au premier semestre 2017. «Mieux encore, elle a créé des espaces de communication et de dialogue avec ces partenaires économiques en vue de trouver des solutions consensuelles», a affirmé l’intervenant.

Soraya Guemmouri