A l’occasion de la fête nationale de leur pays : le président Bouteflika félicite le sultan Qabous et son homologue de Lettonie

Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au sultan d’Oman, Qabous Ibn-Said, à l’occasion de la célébration du 47e anniversaire de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa "ferme" volonté d’œuvrer, de concert avec lui, au raffermissement des relations de coopération et de fraternité qui lient les deux pays. «Il m’est agréable, au moment où le Sultanat d’Oman célèbre le 47e anniversaire de sa fête nationale, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux, priant Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être, et à votre peuple davantage de progrès et de prospérité sous votre direction éclairée», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je tiens à cette occasion à saluer la qualité des relations de coopération existant entre nos deux pays frères et à vous réaffirmer notre ferme volonté d’œuvrer, de concert avec vous, au renforcement des liens de fraternité et de coopération qui nous unissent dans l’intérêt de nos deux peuples frères, de manière à répondre à leurs aspirations à davantage de progrès et de prospérité», a conclu le chef de l’Etat.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue letton, Raimonds Vejonis, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa «pleine disposition» à renforcer le dialogue politique entre les deux pays et à raffermir les relations de coopération bilatérale. «A l'occasion de la fête nationale de la République de Lettonie, il m'est très agréable de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de progrès, de prospérité et de bien-être au peuple letton», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réitérer ma pleine disposition et celle de mon gouvernement à œuvrer, avec vous, au renforcement du dialogue politique entre nos deux pays et au raffermissement des liens d'amitié et des relations de coopération dans l'intérêt de nos deux peuples», a ajouté le chef de l’Etat.

