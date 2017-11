Commentaire : Ne pas oublier

L’Algérie est l'un des rares pays à avoir connu une baisse constante du nombre de morts dans des actes terroristes, souligne l'Indice du terrorisme mondial 2016, élaboré par l’Institut pour l'économie et la paix dans son rapport, qui nous classe à la 49e place sur 163 pays. Moins de deux générations nous séparaient de l’indépendance quand le terrorisme a signé ses crimes sur nos corps. Rétrospectivement, on peut aligner à l’infini les causes de ce mal, mais au final, il reste deux événements majeurs qui ont précipité notre pays dans l’enfer de la violence. Une cause externe, qui prend naissance dans ce sanglant redéploiement à l’international de la violence, auparavant confinée à l’intérieur des communautés ou des Etats. Le choc entre puissances traditionnelles et forces régionales va redessiner des frontières sanglantes, pour dominer des routes commerciales et des espaces clés : la Syrie, l’Irak, l’Iran, le Yémen, l’Afghanistan, la Libye et sa profondeur sahélienne… Bref, ce MENA (entre autres) objet de tous les calculs depuis Sykes-Picot. Une cause interne, avec l’onde dévastatrice sur notre tissu social, causée par l’effondrement des cours de l’or noir et la dévaluation du dollar. L’économie de bazar s’est très bien accommodée d’une parole libérée au lendemain d’octobre 1988 et confisquée brutalement par une vision archaïque de la modernité. Nous avons mangé notre pain noir tout seuls. Mis en quarantaine par nos « amis » d’hier et mis sur la table des experts pour nous observer sous toutes les coutures. Avaient-ils conscience, à ce moment- là, ceux qui brandissaient les droits de l’homme, que ce fléau n’était pas algérien ? Son ADN était porteur de gènes rétifs à la religion, aux frontières, aux langues, aux classes sociales… Nous avons été parmi les premiers à subir cette morsure. Nous avons alerté très tôt sur sa capacité transnationale et nous avons été parmi les premiers à prôner des parades, autres que musclées, pour éteindre le feu. Car ce feu se nourrit aussi de la violence. «La réussite de la lutte militaire et sécuritaire contre le terrorisme est subordonnée à la nécessité d’être accompagnée de politiques et programmes politiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs, religieux et autres prenant en charge les différentes vulnérabilités de la société, que la propagande terroriste exploite intensément», a souligné M. Messahel à Washington. Notre expérience en matière de lutte contre le terrorisme intéresse tout le monde. Une stratégie à trois étages pour promouvoir la logique de l’inclusion contre celle de l’exclusion. Réconciliation nationale, épanouissement de l’individu et de la famille, démocratie. De pays « dangereux » le classement 2017 de l’institut Gallup, basé à Washington, nous place au 7e rang des pays les plus sûrs au monde, selon l’indice Law and Order.

Mohamed Koursi