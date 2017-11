Journée africaine de la statistique : L’ONS célèbre l’événement

L’Office national des statistiques (ONS) célèbre aujourd’hui la Journée africaine de la statistique, en organisant une journée portes ouvertes, a indiqué cet organisme public, dans un communiqué.

La Journée africaine de la statistique, célébrée le 18 novembre de chaque année depuis 1993, est placée cette année sous le thème «Améliorer les vies en améliorant les statistiques économiques». A travers cette Journée africaine de la statistique, il s’agit d’un rendez-vous annuel que saisit l’ONS pour sensibiliser l’opinion publique quant à l’importance de la statistique officielle, et contribuer, de ce fait, à la propagation la plus large possible de la culture statistique. Son principal objectif est de sensibiliser le public sur le rôle central que jouent les statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Des statistiques économiques de haute qualité sont indispensables pour réaliser l’intégration régionale, la transformation économique de l’Afrique et atteindre les buts fixés par les Nations Unies dans le cadre des Objectifs de développement durable (2015-2030) et par l’Union Africaine avec l’Agenda 2063, note l'ONS. Pour rappel, l’ONS est un établissement public à caractère administratif chargé de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information statistique socio-économique, tels que le recensement de la population et de l’habitat, la situation de l'emploi et du chômage, l'inflation, les activités industrielles et commerciales... Cet établissement a été créé en 1964 sous l’appellation de Commissariat national pour le recensement de la population (CNRP), et ce, afin de réaliser le premier recensement de la population de l’Algérie indépendante en 1966. En 1971, il change de dénomination et devient Commissariat national aux recensements et enquêtes statistiques (CNRES). De grands travaux ont été réalisés pendant cette période, tels que le deuxième recensement de la population et de l’habitat en 1977, l’enquête démographique en 1972-1973, l’enquête cartographique en 1972-1975 et l’enquête sur la consommation des ménages en 1979-1980. Par la suite, une réorganisation de l’appareil statistique a donné naissance à l’actuel Office national des statistiques par le biais du décret législatif de 1982, complété et modifié par le décret de 1985. L’ONS est alors chargé de l’organisation et de la coordination des travaux statistiques. Des enquêtes ont ainsi été réalisées tels que le recensement de la population et de l’habitat de 1987, les enquêtes annuelles auprès des ménages de 1982 à 1992, les enquêtes annuelles auprès des entreprises... Aux termes du décret législatif de 1994, les prérogatives de l’ONS ont été reconduites et élargies. C’est ainsi que l’Office veille à l’élaboration, la disponibilité et à la diffusion d’informations fiables, régulières et adaptées aux besoins des agents économiques et sociaux. Il assure la disponibilité régulière des données, analyses statistiques et études économiques nécessaires à l’élaboration et au suivi de la politique économique et sociale des pouvoirs publics.

Il élabore et diffuse régulièrement, en application du programme national statistique, les indices et les indicateurs de l’économie nationale ainsi que les comptes de la nation. Il gère les enregistrements statistiques des enquêtes et travaux statistiques, tient et met à jour un répertoire des agents économiques et sociaux auxquels est attribué le Numéro d’identification statistique (NIS). (APS)