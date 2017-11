Le Coin du copiste : Flamboyant flamenco

La danse et le chant flamenco a de tout temps subjugué les grands amateurs de ce style à fleur de sens, de mots et de gestes sans compter les pas cadencés et la tenue si caractéristique et chatoyantes des danseurs et danseuses espagnoles. Personne pour ainsi dire ne peut résister à l’envie d’assister à l’un de ces spectacles sur une scène dépouillée et où quelques guitaristes marquent le tempo avec au beau milieu un interprète qui chante a cappella des morceaux du terroir et bien sûr la beauté de la danse très corporelle et suggestive des danseurs aux habits flamboyants usant à souhait du rouge et du noir dans un décor de pénombre où les spectateurs attentifs ne voient que ce couple de danseurs flamenco. A ce propos, il faut savoir que l’institut Cervantès à Alger propose un atelier de Flamenco du 7 au 9 décembre avec la danseuse professionnelle Samara. Cette formation ouverte à tous les niveaux offrira 6 heures d’apprentissage des bases du Flamenco. On y retrouvera les différents rythmes, le Zapateado, et l’expression corporelle. A raison de deux heures par séance, l’événement se déroulera sur une durée de trois jours, à savoir le 7, 8, et 9 décembre 2017, au niveau de l’institut Cervantès avec la danseuse Samara, fondatrice de la troupe «Amalgama flamenca». Née à Alger, Samara sait apprivoiser la chaleur des pays africains et ceux du nord où elle s’est rendue à plusieurs reprises en appréciant les rayons lumineux du soleil. Elle passe son enfance et son adolescence entre le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne. Enfant, elle s’initie au piano, au violon et à la danse classique car la musique l’attire intimement. Lorsqu’elle découvre le flamenco, elle se passionne d’abord pour le chant puis pour la danse, au cours d’un voyage à Séville. L’expérience est si forte qu’elle décide de s’installer dans la capitale andalouse en 2007. La base de sa formation a été léguée par des danseurs aux univers très différents tels que José Galván, Merche Esmralda, Carmen Ledesma, Úrsula López ou María del Mar Moreno. Danseuse subtile et charismatique, Samara défend l’école flamenca traditionnelle mais reste ancrée dans son temps. Elle est la directrice artistique et technique de la compagnie Amalgama qu’elle crée en 2012 et qui compte déjà cinq spectacles à son actif. Des ateliers pour tous nos jeunes qui sont intéressés par cette formation que propose l’institut et qui ne manqueront pas d’apprécier des moments artistiques aussi impressionnants que distrayants.

L. Graba