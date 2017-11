Nouvelle génération de cinéastes algériens : des prix et du talent

La nouvelle génération des cinéastes algériens se distingue dans des festivals de cinéma à l’étranger où ses films sont d’abord sélectionnés, puis primés. Cette nouvelle génération, autodidacte pour la plupart, est représentée par les Lyes Salem, Karim Moussaoui, Anis Djaâd, Mohamed Yargui, Saïd Mehdaoui, Damien Ounouri, Yanis Koussim, Amine Sidi Boumediene, Lounes Khemar et Hassen Ferhani, pour ne citer que ceux-là.

Ils se distinguent tous pour leur passion pour le cinéma. Ils ont tout abandonné pour s’y consacrer. Anis Djaad, a abandonné, le journalisme, Said Mehdaoui, fera de même avec son métier d’officier de la marine. Les autres ont une fois le diplôme universitaire en main, ont changé de casquette pour être derrière la caméra. Comme le veut la tradition, ces cinéastes de la nouvelle génération ont commencé à réaliser des courts-métrages fiction et des documentaires avec succès. Ils sont nombreux à être primés dans les festivals de cinéma à l’étranger.

Certains films comptent plus d’une douzaine de distinctions. Hassen Ferhani se fait remarquer pour sa première participation à un festival de cinéma en remportant le premier prix de la compétition du Festival international de Cinéma de Marseille pour son film documentaire Dans ma tête un rond-point.

Une plongée dans les abattoirs d’Alger, filmée d’une manière subtile et hilarante. Le festival du film engagé d’Alger le récompense avec le 1er prix dans la section documentaire en 2016.

Anis Djaad a obtenu le 1er prix de la meilleur réalisation au festival international du court-métrage d’Oujda au Maroc avec son cour-métrage fiction Le Hublot, en 2012. Les longs-métrages Les bienheureux de Sofia Djama et Jusqu’à la fin des temps de Yasmine Chouikh, vieux du couple de cinéastes Mohamed et Yamina Chouikh ont participé à la compétition officielle du 14e Festival du film de Dubaï aux Emirats arabes unis, prévu du 6 au 13 décembre, ont annoncé les organisateurs. Le long métrage En attendant les hirondelles, du réalisateur Karim Moussaoui, a remporté le Prix du meilleur montage aux 28es Journées cinématographiques de Carthage (JCC). En compétition dans la catégorie des longs métrages de fiction, une des quatre sections compétitives des Jcc, le film, sorti en 2017, comptait parmi une quinzaine d’œuvres de cinéastes arabes et africains en lice pour le Tanit d’or, Grand Prix des 28es JCC clôturées samedi soir à Tunis.

Premier long métrage du réalisateur, En attendant les hirondelles est une fiction qui traite de l’Algérie d’aujourd’hui. Karim Moussaoui a entamé sa carrière de cinéaste avec son moyen-métrage Les jours d’avant, qui a reçu le prix du 24e Festival du film arabe de Fameck en France. Sorti en 2013, Les jours d’avant qui a également remporté récemment le prix du meilleur court métrage au festival international du film africain de Cordoue en Espagne. Le film était en compétition avec six œuvres cinématographiques dont Square Port Saïd, du réalisateur Faouzi Boudjemai. Avec Passage à niveau sorti en 2014, Anis Djaad a obtenu le prix de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc. Le film a obtenu des prix du meilleur réalisateur et de la meilleure interprétation masculine au 4e Festival du court métrage maghrébin.

C’est le cinéaste Rachid Benallal qui a joué le premier rôle. Avec son troisième court-métrage Le voyage de Keltoum, Anis Djaad a remporté le grand prix du jury au 6e Bangalore International Shorts Film Festival, tenu le 11 juin dernier en Inde. A Dakar, Sénégal, le film a reçu au le Prix du meilleur court métrage de fiction au 17e Festival du cinéma Image et vie.

La nouvelle génération de cinéastes algériens a réussi à s’imposer sur la scène internationale et attend une opportunité pour confirmer son talent avec l’étape cruciale et importante du long-métrage fiction. Avec la crise financière qui touche le pays, la production du cinéma algérien est pratiquement à l’arrêt. Ces cinéastes devront alors attendre une embellie financière.

Abdelkrim Tazaroute