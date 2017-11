Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève : «Trump veut marginaliser la diplomatie multilatérale»

Hasni Abidi est politologue spécialiste du monde arabe. Il est aussi directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Dans cet entretien, il apporte son analyse sur la situation qui prévaut au Moyen- Orient.



De nouvelles tensions sont apparues au Moyen-Orient. D’une part, nous avons la crise entre les pays du Golfe et le Qatar, et d’autre part, l’escalade verbale entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Pourquoi ce regain de tension ?

La relation entre ces deux pays est marquée par une lutte d’influence et une compétition pour le leadership dans la région. Certes, l’antagonisme religieux a contribué dans l’exacerbation récente des tensions, mais il a toujours servi d’alibi. Trois éléments expliquent le regain de tension dans la région. Le premier relève de cette Arabie saoudite engluée dans une dynamique de succession. Le prince héritier Mohamed Ben Salman est engagé dans une course contre la montre pour s’assurer de succéder à son père, le roi Salman, sans trop de dégâts. Éliminer tous les membres influents de la famille régnante et au-delà semble motiver la purge engagée par le jeune prince. Le deuxième élément concerne l’échec de l’opération saoudienne et de sa coalition engagée au Yémen. L’Arabie saoudite est en grande difficulté économique et militaire face aux Houthis dans un conflit asymétrique ayant engendré des conséquences dramatiques sur le plan humain. Enfin, le conflit qui oppose le royaume, le Bahreïn et les Émirats au Qatar semble tourner à l’avantage de ce dernier. Pire, il va sonner le glas d’une belle réussite, le Conseil de coopération du Golfe, ne manquant pas de réjouir les Iraniens.



Quels facteurs conjoncturels favorisent les tensions ?

L’Iran sort incontestablement vainqueur de la guerre qui ravage la Syrie. Après avoir consolidé ses relations avec Baghdad, débarrassé de Daesh, il met en échec le référendum kurde et s’allie au passage avec un État sunnite de taille, la Turquie. Une belle prise pour un royaume wahabite désireux de prendre la tête du monde arabo-musulman.

L’Iran remet en selle Bachar Al Assad et participe activement dans le processus diplomatique d’Astana, au détriment de celui de Genève où siège l’Arabie saoudite. Les Houthis, soutenus activement par les Iraniens, sont en mesure de menacer Riyad. Difficile pour la nouvelle direction saoudienne de ne pas répondre à l’expansionnisme iranien qui est en passe de réussir son projet d’arc chiîte.



Alors que le Liban semblait avoir retrouvé une certaine stabilité institutionnelle avec l’élection de Michel Aoun, la démission surprise du Premier ministre, annoncée à Riyad, ouvre la voie à une nouvelle crise politique. Quelle est votre lecture de cette démission ?

Le Liban est le maillon faible du Moyen-Orient. L’Arabie saoudite assiste impuissante à la performance de l’allié iranien, le Hezbollah en Syrie et au Liban et décide de réagir quand son allié, Saâd Hariri, Premier ministre, s’accommode, à l’instar de Michel Aoun, avec le parti de Hassan Nasrallah. Par connivence, mais pour conserver la neutralité relative du pays. Hélas! Le prince héritier s’est tiré une balle dans le pied. Il a voulu affaiblir son adversaire, mais au final c’est le royaume qui s’enlise. La France ne laissera pas le royaume saoudien lui prendre sa place au Liban. Le président Macron est convaincu que la politique volontariste saoudienne est intenable. Paris est désormais capitale arabe.



Alors qu’une normalisation des relations entre l’Iran et les Usa semblait se concrétiser, il est constaté depuis l’élection de Donald Trump un durcissement de la position américaine à l’égard de l’Iran. Comment vous l’expliquez ? L’absence d’une politique étrangère américaine claire au Moyen-Orient a-t-elle exacerbé les rivalités pour le leadership dans cette région ?

L’élément majeur dans le Moyen-Orient est l’arrivée du nouveau président à la tête de la première puissance du monde sans une réelle stratégie pour cette région. Nous assistons à un émiettement des centres de décision, sans que la Maison Blanche accepte d’arbitrer entre les options présentées au Président Trump. Ainsi, Trump est souvent corrigé ou contredit par son secrétaire d’Etat. En définitive, il existe plusieurs canaux de politique étrangère rendant ce dernier ambigu et inefficace.

Le locataire de la Maison Blanche est décidé à tout rompre avec la politique étrangère de son prédécesseur, Barack Obama. Il a décidé de s’attaquer à l’accord nucléaire conclu avec Téhéran et qui a permis à l’Iran une réhabilitation internationale. C’est justement ce que cherche à obtenir une Arabie saoudite contrariée par les années Obama. Elle décide donc de sceller une alliance avec Trump. Le coût est exorbitant, mais Trump surfe sur la vague, danse avec le roi et obtient la signature d’accords en milliards de dollars destinés à relancer l’économie de son pays.



Comment ces crises risquent-elles d’évoluer?

Le plus inquiétant dans la démarche du président américain réside dans son discours populiste, son approche unilatérale et son refus de tout ce qui relève du multilatéral dans la gestion des crises internationales. Il veut marginaliser la diplomatie multilatérale basée sur le droit, la légalité et la concertation au sein du système des Nations Unies. En somme, c’est une rupture dans le système international qui va abîmer les acquis de l’après-guerre froide. Le retrait américain encourage de nouveaux acteurs à remplir le vide sécuritaire et politique, sans forcément en avoir les moyens. La tension actuelle entre Riyad et Téhéran en est l’illustration.

Entretien réalisé par :

Nadia Kerraz