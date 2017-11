Saâd Hariri à Paris : La fin du suspense

Le Premier ministre libanais démissionnaire, Saâd Hariri, a indiqué, hier à Paris, qu’il attendrait son retour au Liban, au plus tard mercredi, pour «clarifier sa position», après sa démission surprise annoncée depuis l’Arabie saoudite, il y a deux semaines.

À l’issue d’un entretien à l’Elysée avec le président français Emmanuel Macron, M. Hariri, arrivé le matin en France en compagnie de son épouse, a confirmé qu’il regagnerait Beyrouth dans «les jours prochains et participerai(t) à la fête nationale», le 22 novembre. «Et de là-bas, je ferai connaître ma position, après m’être entretenu avec le président Michel Aoun», a-t-il dit, dans une brève déclaration. «Vous savez que j’ai présenté ma démission, et on en discutera au Liban», a-t-il précisé. Cette démission, annoncée le 4 novembre depuis la capitale saoudienne Riadh, a plongé le Liban dans une crise.

Son séjour prolongé en Arabie saoudite, sans qu’il ne revienne au Liban pour y remettre sa démission au président, a fait l’objet d’intenses spéculations. Dans un tweet, M. Hariri avait assuré que son séjour à Riadh visait simplement «à mener des consultations concernant l’avenir du Liban et ses relations avec ses voisins arabes». «Tout ce qui se dit (...) sur mon séjour (...) n’est que rumeurs», avait-il assuré. Pour sa part, le président Macron «continuera à prendre toutes les initiatives nécessaires pour la stabilité du Liban», a précisé l’Elysée, à l’issue de la réception de M. Hariri. Paris envisage de réunir le groupe international de soutien au Liban, «en fonction de l’évolution de la situation». Aucune date n’a encore été fixée.



Ryadh rappelle son ambassadeur à Berlin



L’Arabie saoudite a rappelé son ambassadeur à Berlin pour protester contre des déclarations du ministre allemand des Affaires étrangères laissant entendre que le Premier ministre libanais démissionnaire Saâd Hariri était retenu contre son gré à Ryadh, a annoncé tôt hier l’agence officielle saoudienne SPA.

«L’Arabie saoudite a décidé de rappeler son ambassadeur en Allemagne pour consultations et va remettre une lettre à l’ambassadeur d’Allemagne auprès du royaume protestant contre ces déclarations malencontreuses et injustifiées», a indiqué la SPA en citant un porte-parole du ministère saoudien des Affaires étrangères.

Peu avant de quitter Ryad pour Paris, M. Hariri a affirmé, dans un tweet adressé au ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, qu’il ne lui était pas interdit de quitter l’Arabie saoudite. «Dire que je suis retenu en Arabie saoudite et (qu’il m’est) interdit de quitter le pays est un mensonge. Je suis en route pour l’aéroport», a-t-il écrit. Jeudi, M. Gabriel a déclaré lors d’une conférence de presse à Berlin avec son homologue libanais Gebran Bassil que «le Liban risque de retomber dans de graves confrontations politiques et peut-être militaires». «Afin de prévenir ceci, nous avons en particulier besoin du retour du Premier ministre actuel», a-t-il souligné.

«Ces déclarations sont hasardeuses, basées sur des informations erronées et ne servent pas la stabilité dans la région», a commenté le porte-parole du ministère saoudien des Affaires étrangères, cité par l’agence SPA. «Elles ont provoqué l’étonnement de l’Arabie saoudite (...) qui considère qu’elles ne représentent pas la position du gouvernement allemand ami, qui est un partenaire sûr dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et dans l’action pour établir la sécurité dans la région», a ajouté le porte-parole.