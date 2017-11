L’hiver approche, avec, sans doute, son lot de désagréments et de misères, pour de nombreuses personnes, victimes des circonstances. Les sans-abris, les personnes en détresse, reviennent, comme chaque année, sur le devant de la scène du Croissant-rouge et des associations caritatives qui mettent le paquet pour assurer à cette population, pas seulement le gîte et le couvert, mais également un peu de chaleur dans des cœurs, « flapis » par une souffrance qu’elle connaît parfaitement et sur le bout des doigts. En fait, la saison froide ne passe jamais inaperçue pour le CRA notamment, qui se mobilise pour cette bonne cause. Il y a quelques jours, ce dernier, a tenu, une réunion, pour préparer la saison hivernale. Mais la nouveauté, c’est l’implication ou plutôt l’adhésion, du ministère des Affaires religieuses à ces actions se voulant avant tout une main tendue aux sans-abris et autres marginalisés de la société. Porter de l’aide, secourir, être humain avec l’autre, à vrai dire, n’est certainement pas l’affaire d’un seul organisme ou établissement, mais de tout le monde. En effet, la rudesse de l’hiver est fortement ressentie par cette population et des décès reviennent, chaque hiver, pour crier la douleur de femmes divorcées, de malades mentaux, de chômeurs et autres, se retrouvant du coup, dans la rue payant de leur vie l’ingratitude et l’arrogance d’un proche, voire d’une société, de plus en plus, individualiste. Le Croissant-rouge, à vrai dire, qui reste un établissement à but non lucratif qui vit, il faut le dire, des dons des bienfaiteurs, en particulier, ne peut, à lui seul, prendre en charge tous les sans-abris, d’autant plus que les structures d’accueil dépassées par la demande, à l’heure d’une démission criante des familles, accentuée par l’érosion du pouvoir d’achat de celles-ci. Une chose est sûre, seule la lutte contre ce fléau, pour ne pas dire la meilleure prise en charge des personnes en détresse reste l’information et la sensibilisation pour inciter les parents à jouer leur rôle et pourquoi pas, les réconcilier avec nos valeurs ancestrales qui ne sont certainement sourdes à la douleur de l’autre.

Samia D.