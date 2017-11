Journée internationale des droits des enfants : Un projet de vie un projet scolaire

Dans la vie, il n’y a pas qu’un projet, mais des projets qui peuvent être concomitants ou successifs, que ce soit pour les enfants ou pour les parents. Toutes les connaissances et compétences que les élèves auront acquises les aident dans la préparation de leur projet d’orientation. La participation des familles est recherchée, pour qu’elles puissent être impliquées dans les choix d’orientation de leur progéniture.

C’est ce qui ressort des travaux du séminaire national sur l’enfant, un projet de vie, un projet scolaire, qui ont eu lieu hier dans la journée à l’école de journalisme de Ben Aknoun.

Présidée par Mme Meriem Chorfi, déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, cette rencontre est organisée sur initiative de l’Observatoire national des droits de l’enfant et de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem), et avec la participation de l’Unicef et des ministères de l’Éducation nationale et de la Solidarité nationale à la veille de la journée internationale des Droits des enfants qui coïncide avec le 20 novembre de chaque année

Les thèmes liés à l’enfance, ses droits et ses déboires ont été débattus lors de cette journée, où la parole a été donnée à l’enfant face à ces acteurs (parents, enseignants, directeur d’établissement scolaire, représentants des pouvoirs publics, mouvement associatif et universitaires), qui à leur tour ont éclairé l’assistance sur la position idoine à entreprendre ainsi que les recommandations à proposer.

A l’ouverture des travaux Mme Chorfi a longuement insisté sur les droits de l’enfant au sein de la l’école, la famille et la société. Elle a précisé que ce séminaire intervient à la veille de la célébration de la journée internationale des Droits des enfants et dans un contexte marqué par de nouveaux acquis au profit de l’enfance.

Elle a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie durable pour garantir et faciliter la scolarisation de l’enfant en situation de handicap dans des écoles ordinaires et ce pour une meilleure insertion dans la société.

Elle a fait savoir que le but de ce séminaire de réflexion sur les dispositifs de projet de vie, projet scolaire pour l’enfant est d’identifier les facteurs qui entravent l’insertion scolaire de ces enfants qui ont le droit à l’éducation, à l’instar de leurs semblables et ce, quel que soit leur handicap.

La déléguée nationale à la protection de l’enfance n’a pas omis de rappeler les nouveaux textes de loi sur la protection de l’enfant, tout en rappelant le rôle important de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance qui « outre la lutte contre la violence faite aux enfants, il est investi de diverses autres missions, dont la promotion des droits de l’enfant par la mise en place de programmes nationaux et locaux », a-t-elle dit.

Les témoignages d’enfants ont porté sur les difficultés rencontrées pour leur insertion et leur adaptation sociale et familiale.

L’école est le projet de société



Il faut dire que pour qu’un enfant ou un élève trouve une orientation qui lui convient, il faut d’abord qu’il identifie ses goûts, ses motivations, ses aptitudes et ses valeurs.

Il pourra alors choisir en toute connaissance de cause une filière et/ou un secteur d’activités dans lesquels il pourra s’épanouir. Tout cela doit se faire avec l’aide des parents des enseignants et de toute la société.

Les différentes interventions ont porté sur le fait que pour la majorité des parents, le parcours scolaire de leurs enfants est une question de vie ou de mort sociales, tant il fixe les règles du jeu et détermine les rôles et statuts sociaux. « Pour eux il est clair ; la visibilité sociale et l’être ne peuvent en aucun cas se départir une réussite scolaire avérée synonyme le plus souvent d’une réussite sociale tangible », précise-t-on.

Pour ce faire, qu’y a-t-il de mieux pour les parents que 1’initiation pour leurs enfants, et surtout sans eux, d’un projet scolaire décliné sous forme « d’injonctions » d’un flux d’ambiance apte à leur permettre de concrétiser cette vie scolaire. La question du libre choix de l’enfant et l’adolescent est occulté, une orientation prédéfinie est parfois imposée dans un sens unilatéral.

Cependant la question qui vient tout de suite à l’esprit est pourquoi, in fine, les parents s’arrogent le droit de planifier et/ou de décider pour leurs enfants et surtout sans eux ? Ont-ils le droit de le faire ? Leur vision est-elle toujours appropriée et juste ? Doivent-ils avoir recours à d’autres acteurs pour décider du devenir de leurs enfants ?

Dans cette même visée, l’école demeure le principal vecteur de construction du projet de vie de l’enfant « normal » ou souffrant de troubles somatiques ou psychologiques sur la base du projet scolaire.

En effet quand l’élève regagne pour la toute première fois cette institution, le plus souvent il le fait malgré lui, il n’a aucune idée sur les tenants et les aboutissants d’une telle décision prise pour lui et surtout... sans lui. Et cependant c’est grâce, le plus souvent, aux efforts constants, à l’abnégation de tous les jours et à l’engagement sans faille des enseignants que beaucoup diront bien plus tard : « si nous en sommes sortis, c’est grâce à l’école ».

En effet, l’école est à considérer comme un projet, peut-être même, le projet de société grâce auquel se réalisent ses objectifs et ambitions garants de son essor et de sa pérennité. Son rôle ne s’arrête pas à l’instruction, même si elle est vitale, à l’éducation, à l’apprentissage du vivre ensemble, à l’acquisition d’un métier, à la formation du « bon » citoyen, mais aussi à la découverte de soi et à l’épanouissement de tout un chacun.

Et c’est en fournissant à l’élève les « instruments » nécessaires qu’il pourra développer ses potentialités et opter pour telle ou telle orientation. Ce rôle sera d’autant plus déterminant si les actes que l’élève accomplit se réaliseront « sans coup férir ».



Au carrefour des attentes



Cette réalisation se fera à travers les transferts de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir devenir dans un climat serein où la parole est « démocratiquement » distribuée et où les rapports sont basés sur le seul pouvoir du dialogue et du débat.

Selon les participants à cette rencontre le projet scolaire qui permet la réalisation du projet de vie de l’enfant est une variable qui nécessite un accompagnement personnalisé qui se construit selon les potentiels de l’enfant, ses élans, ses motivations et tendances, grâce à l’engagement de plusieurs acteurs. La famille et l’école sont au carrefour de cette genèse.

« Le projet de vie permet de donner un sens à la vie de la personne, d’aller vers son épanouissement. Ceci ne veut pas dire qu’à ce stade tous les rêves, les envies sont atteints, mais nous avons la satisfaction d’en avoir réalisé quelques-uns. Une participation à une « vie sociale » devient possible. Dans cette démarche, de projet en projet, la personne va de la satisfaction de besoins vitaux à la possibilité de réaliser des rêves, envies, peut-être même d’obtenir ce que l’on peut qualifier de superflu », soulignent les conférenciers.

Au cours des débats, les participants ont insisté sur cette possibilité d’évolution des projets qui est bien sûr, liée à des possibilités environnementales, aptitudes physiques et/ou intellectuelles et matérielles. Les « projets de vie » évoluent avec le temps qui passe, selon les âges, les moments de la vie, l’environnement. Il y a aussi des moments où la personne va privilégier certains choix. « Le projet de vie n’est pas l’apanage d’une catégorie de personnes. Il concerne aussi bien les parents, la famille, que les enfants, en situation de handicap ou non. Pourtant seuls les enfants ou adultes en situation de handicap ont l’obligation de formaliser leur(s) projet(s) de vie afin d’accéder à la prestation de compensation », précise-t-on.

Pour les parents, les « projets de vie » concernent leur enfant en situation de handicap. Ces projets vont évoluer au fil du temps. « La famille, les parents ont bien entendu des projets qui font partie de leur environnement social, professionnel, culturel. Ces projets peuvent être et sont bien souvent bouleversés par l’arrivée d’un enfant en situation de handicap. Les projets de la famille sont alors à repenser. Les parents vont dans un premier temps faire des projets pour leur enfant en fonction de ses capacités. Ces projets auront pour but de satisfaire les besoins vitaux tels que boire ou manger, des besoins d’accès aux soins, d’adaptation à la vie sociale, de scolarisation…

Un peu plus tard, les parents vont construire le projet de vie de leur enfant avec leur enfant, bien entendu dans la mesure où les capacités d’expression de l’enfant vont le permettre, mais aussi grâce à la communication établie, même si elle n’est pas orale.

S. Sofi