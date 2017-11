Mondial-2018 : Gary Lineker conduira le Tirage au sort

L'ancien attaquant anglais, Gary Lineker, lauréat du Soulier d’Or du Mondial-1986, conduira le Tirage au sort final de la Coupe du Monde 2018 prévu le 1er décembre, au palais du Kremlin de Moscou, secondé par la journaliste sportive russe Maria Komandnaya, a indiqué vendredi la Féderation internationale de football (FIFA). Les noms des sept autres personnes impliquées dans le Tirage au sort final, ainsi que celui du présentateur de la cérémonie, seront annoncés dans les prochains jours. «En tant que joueur, j'ai eu la chance de participer à deux phases finales de la Coupe du Monde.

C'est un privilège d'être impliqué dans un nouveau tournoi —cette fois sur scène pour dévoiler les résultats du tirage au sort. Je l'ai vécu comme joueur, ce moment où l'on découvre ses adversaires et je sais à quel point c'est un moment excitant», a déclaré Lineker au site officiel de la Fifa. Lineker a connu une carrière internationale extraordinaire, au cours de laquelle il a notamment mené l'Angleterre en demi-finale d'Italie 1990, après avoir fini meilleur buteur de l'édition 1986. En club, son magnifique parcours l'a mené à Barcelone, Tottenham Hotspur, Nagoya Grampus ou encore Leicester City. Depuis qu'il a raccroché les crampons, Lineker est devenu l'un des visages les plus populaires de la télévision britannique.

«A la FIFA, nous sommes très heureux que Gary ait accepté notre invitation et qu'il soit avec nous pour un évènement aussi important pour le monde du football. Après une carrière de buteur légendaire marquée par sa passion du jeu, Gary a continué sur cette lancée en tant qu'expert du football. Ses analyses honnêtes et ouvertes et sa science du jeu enrichissent le monde du journalisme du football.

C'est donc un honneur de voir Gary diriger le tirage au sort final de la Coupe du Monde en Russie», a déclaré le secrétaire général adjoint de la FIFA, Zvonimir Boban.