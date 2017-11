Batna : 9 millions de dinars et un bus aux clubs locaux

Une subvention de l’ordre de 9 millions et un bus de transport ont été octroyés à des équipes sportives locales de la wilaya de Batna au cours d’une cérémonie présidée jeudi soir par le chef de l’exécutif local, Abdelkhalek Sayouda, a-t-on constaté. Six millions de dinars ont été attribués au club de la Mouloudia Sportive de Batna (MSB) sociétaire du championnat d’inter-ligues de football (région Est), alors que trois millions de dinars ont été alloués au club de l’Entente Sportive d’Ain Touta (ESAT) qui évolue dans le Championnat de division nationale Une de handball, a-t-on précisé, ajoutant qu’un bus de transport pour les joueurs a été octroyé à l’équipe de l’Etoile Bouakel qui joue au Championnat d’inter-ligues de football (région Est). Au cours de cette cérémonie, organisée au siège de la wilaya, en présence de quelques investisseurs, sept athlètes ont été primés pour leur belle prestation aux compétitions internationales dans les disciplines de Kung-fu-wushu, Judo, bodybuilding et l'haltérophilie. Cette initiative, organisée par la wilaya de Batna en collaboration avec des investisseurs locaux «a pour but d’encourager les équipes et les joueurs en vue de réaliser de meilleurs résultats», a indiqué Sayouda. Il est à noter que des subventions ont été, auparavant, accordées à des équipes locales au début de la saison sportive en cours, dans une action conjuguée entre la wilaya de Batna et des opérateurs économiques.