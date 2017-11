Handi-basket : CAN-2017 (messieurs), Lahcen Tagmi, entraîneur : « Mission très difficile à Durban »

La sélection algérienne de basket-ball en fauteuils roulants (messieurs), championne d'Afrique en titre, aura la tâche difficile, lors du 16e Championnat d'Afrique que la ville sud-africaine de Durban abritera du 18 au 24 novembre.

Le tournoi, qui se déroulera avec la participation de sept équipes permettra au vainqueur de représenter le continent africain au Mondial-2018, prévu en Allemagne. L'équipe algérienne, qui s'est envolée jeudi à destination de Johannesburg, sera appelée à défendre son titre acquis en 2015 en Algérie, mais pas dans de très bonnes conditions, de l'avis de son entraîneur, Lahcen Tagmi, qui reconnaît la difficulté de la mission de ses poulains, appelés à se surpasser dans un tournoi qui enregistre aussi la présence des sélections du pays hôte, du Maroc, de l'Egypte, de l'Angola, du Kenya et du Zimbabwe. «On est conscient que notre tâche sera très difficile pour plusieurs raisons, en particulier le volet physique qui n'est pas au point par rapport à nos adversaires (Afrique du Sud, Maroc et Egypte) qui sont mieux lotis, selon nos informations», a tenu à préciser Tagmi qui fait une analyse comparative avec la préparation du même événement lors de l'édition 2015 en Algérie. En effet, lors de cette dernière, qui avait permis à l'Algérie d'être sacrée championne, l'équipe avait bénéficié de 17 jours de stage, avec à la clé trois tournois et 14 matchs d'application, en plus des tests médico-sportifs. «Cette fois-ci, le groupe a disputé en septembre un tournoi en France, en l'absence de la moitié de l'effectif pour des raisons administratives. On devait rajeunir l'équipe et dans cette optique on avait travaillé avec les joueurs locaux, mais en raison d'un championnat qui a tardé à débuter (reporté à décembre 2017), on s'est rabattu sur les joueurs évoluant en France dont le championnat a atteint sa 7e journée. Et avec les quelques tournois de préparation auxquels ils ont pris part, ces joueurs sont plus compétitifs», à indiqué l'entraîneur national. Avec tous ces couacs, le staff technique, composé également de l'entraîneur-adjoint, Mustapha Brahimi, appréhende la compétition mais sera appelé à gérer son effectif et trouver des solutions. «On essayera d'insister sur la solidarité du groupe et surtout sur l'application des consignes aux joueurs à chaque match, tout en espérant que cela suffira à faire bonne figure», a dit, pour sa part, Mustapha Brahimi. «Les joueurs doivent être soudés, se montrer solidaires et se sentir liés par une responsabilité et une mission commune pour pouvoir s'en sortir. La pression sera énorme, surtout qu'on sera l'équipe à battre. Il faut prendre les matchs un par un, ne pas méjuger les adversaires et aussi ne pas se focaliser sur les meilleurs, car elles ont toutes un bon niveau», a souligné l'entraîneur national. Le Zimbabwe, le Kenya et l'Angola sont les équipes les moins connues du groupe, alors que l'Afrique du Sud semble amoindrie par le départ de quelques joueurs et des problèmes internes. Le Maroc s'est, par contre, renforcé avec un autre joueur évoluant en France, tout en sachant que presque tout l'effectif marocain évolue à l'étranger, tandis que l'Egypte évolue avec le même groupe depuis quelques années et a bénéficié d'une bonne préparation, avec un stage permanent et plusieurs matchs amicaux. «J'espère que notre premier match contre le Kenya nous permettra de bien entamer la compétition. Il faut monter en puissance, savoir gérer son effectif, car techniquement on a un bon potentiel individuel, mais le collectif nous fait un peu défaut, vu que l'équipe n'a pas pu jouer des matchs amicaux pré-compétitifs qui auraient été bénéfiques pour le groupe», a conclu Lahcen Tagmi.



Effectif retenu :

Nabil Guedoun (Le Cannet/France), Omar Zidi

(Le Puy/France), Hakim Badache, Billel Ayache, Abdenour Guerboudj (Toulouse/France), Abdenour Baredouane (Capsa/France), Abdelkader Mekidèche, Sofiane Matou, Ayoub Bedrane (FC Boufarik), Rafik Mansouri, Raouf Labad (Hamadi), Nabil Nabi (Nour M'Sila).