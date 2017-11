Pologne : Washington approuve la vente de systèmes Patriot

Washington a approuvé la vente à la Pologne de systèmes anti-missiles Patriot pour un montant de 10,5 milliards de dollars. Le contrat concerne quatre radars et stations de contrôle, 16 rampes de lancement et 208 missiles sol-air, ainsi que les équipements annexes nécessaires à leur fonctionnement et leur entretien, a annoncé vendredi le ministère américain des Affaires étrangères dans un communiqué. Le groupe américain Raytheon, qui fabrique les Patriot, avait présenté les détails de son offre à la Pologne à la mi-octobre. «Une Europe sûre, capable de prévenir toute menace aérienne, ainsi que toute autre forme d’agression assure la promotion de la paix et la stabilité au sein de l’Otan et sur le continent européen», ont indiqué des responsables de la diplomatie américaine dans un communiqué. Le Congrès a 15 jours pour s’opposer à cette vente mais il est peu probable qu’il le fasse, compte tenu des relations étroites avec cet allié au sein de l’Otan. Les batteries sol-air Patriot sont des engins mobiles destinés à intercepter des missiles balistiques tactiques, des missiles de croisière et des avions.