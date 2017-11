Crise en Catalogne : Le parquet de Bruxelles demande l’exécution du mandat d’arrêt contre Puigdemont

Le parquet fédéral de Bruxelles a demandé à la justice belge d’exécuter le mandat d’arrêt européen émis par la justice espagnole à l’encontre du président catalan déchu, Carles Puigdemont et quatre de ses anciens ministres, réfugiés en Belgique depuis le 30 octobre dernier, a annoncé un de leurs avocats. «Le procureur a demandé la mise à exécution du mandat d’arrêt européen», a déclaré à la presse Me Christophe Marchand, l’un des avocats belges des quatre membres de l’exécutif catalan destitué. Selon cet avocat, l’affaire sera plaidée le 4 décembre prochain devant le juge en charge du dossier qui devra alors statuer sur le sort de Carles Puigdemont et quatre de ses anciens ministres. La défense des dirigeants catalans déchus compte «s’opposer fermement» à l’exécution des mandats d’arrêt émis par la justice espagnole, ont prévenu les avocats des dirigeants catalans démis.

Le président déchu du gouvernement catalan Carles Puigdemont est arrivé peu avant 14h00 au palais de justice de Bruxelles, où il comparaissait ce vendredi, avec quatre de ses ex-ministres, devant la chambre du conseil dans le cadre des cinq mandats d’arrêt européens émis par l’Espagne. L’audience s’est tenue à huis clos. Huit autres membres du gouvernement catalan destitué ont été inculpés en Espagne et placés en détention provisoire. Poursuivis par la justice espagnole pour «rébellion, sédition, malversation, abus de pouvoir et désobéissance» pour avoir «planifié, organisé et financé avec des fonds publics» le référendum sur l’indépendance de la Catalogne du 1er octobre, Carles Puigdemont et quatre de ses anciens conseillers (ministres) se sont réfugiés en Belgique depuis le 30 octobre pour fuir une justice espagnole «au service des politiques».

Le jour même, le parquet espagnol portait plainte contre son gouvernement régional, destitué pour avoir organisé la déclaration d’indépendance votée le 27 octobre par le Parlement catalan. Placés en garde à vue le 5 novembre par le parquet de Bruxelles suite au mandat d’arrêt européen émis par la justice espagnole, le président destitué de la Catalogne et ses quatre conseillers ont ensuite été libérés dans la soirée sous conditions.