Téhéran répond au Président Macron : « Le programme balistique est non négociable »

Pour la seconde fois en 24 heures, l’Iran a dénoncé la position de la France qui demande une révision de la politique régionale et du programme balistique de l’Iran, malgré le rapprochement entre les deux pays depuis l’accord nucléaire en 2015. Tout en réaffirmant sa volonté de «dialoguer» avec l’Iran, le président français Emmanuel Macron avait exprimé vendredi le «souhait que l’Iran ait une stratégie régionale moins agressive», et s’était inquiété de «sa politique balistique qui apparaît non maîtrisée». «Sur les questions de défense et du programme balistique, nous ne demandons la permission à personne (...) En quoi cela regarde (le président français Emmanuel) Macron ? Qui est-il pour s’ingérer dans ces affaires ?» a déclaré hier Ali Akbar Velayati, le conseiller du guide suprême Ali Khamenei pour les affaires internationales à la télévision d’État. «S’il veut que les relations entre l’Iran et la France se développent, il doit essayer de ne pas s’ingérer dans de telles affaires, car c’est contraire aux intérêts nationaux de la France» a-t-il ajouté. «C’est évident que notre réponse est négative» aux demandes de la France de négocier sur la question balistique et la politique régionale de l’Iran. Le responsable iranien a encore affirmé que son pays ne demanderait «pas la permission aux autres» pour savoir s’il peut avoir des missiles ou pas, «quelle doit être leur portée». Déjà vendredi, l’Iran avait critiqué une première fois la France après des déclarations du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian accusant Téhéran de «tentations hégémoniques» au Moyen-Orient. M. Le Drian avait fait sa déclaration depuis Ryadh, peu après une visite de M. Macron en Arabie saoudite, grand rival de l’Iran dans la région. Le porte-parole de la diplomatie iranienne avait alors affirmé que la «partialité» de la France aggravait les crises régionales. «Je conseille au président français d’essayer de suivre l’approche du général De Gaulle et d’avoir une politique semi-indépendante» par rapport aux Etats-Unis, allié de Ryadh, a déclaré encore M. Velayati.