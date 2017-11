Manifestations réclamant le départ de Mugabe : La fin d’un règne

Des milliers de Zimbabwéens sont descendus hier dans les rues d’Harare, pour demander le départ du président Robert Mugabe, progressivement lâché par ses plus fidèles alliés, une mobilisation appuyée par l’armée qui a pris cette semaine le contrôle du pays.

«Trop, c’est trop, Mugabe doit partir, «Repose en paix, Mugabe», «Non à la dynastie Mugabe», pouvait-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants euphoriques, des Noirs, mais aussi, fait rare, des Blancs. Ces manifestations anti-Mugabe, qui ont débuté hier matin pacifiquement, clôturent une semaine de crise politique inédite au Zimbabwe, où l’armée a pris le contrôle du pays et assigné à résidence le chef de l’État, au pouvoir depuis 1980.

L’intervention de l’armée représente un tournant dans le long règne de Robert Mugabe, marqué par la répression de toute opposition et une grave crise économique. Environ 90% de la population active est au chômage. À 93 ans, le plus vieux chef d’État en exercice de la planète se retrouve de plus en plus isolé, abandonné par ses alliés les plus précieux : après l’armée et les anciens combattants, les sections régionales du parti présidentiel de la Zanu-PF l’ont à leur tour lâché vendredi soir et demandé son départ. Les manifestants ont répondu à l’appel des anciens combattants du Zimbabwe — acteurs incontournables de la vie politique — et de mouvements de la société civile, dont le mouvement This Flag du pasteur Ewan Mawarire, un des acteurs clés d’une fronde anti-Mugabe réprimée en 2016 par les forces de sécurité. Les soldats étaient présents hier dans les rues d’Harare, mais cette fois-ci les manifestants les saluaient, et leur serraient la main. Certains brandissaient même des portraits du chef d’état-major, le général Constantino Chiwenga, qui «appuie pleinement» les manifestations. La plupart des sections de la Zanu-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe, a demandé au président Robert Mugabe de démissionner, a rapporté la télévision d’Etat ZBC. Le porte-parole de la Zanu-PF dans la région des Midlands, Cornelius Mupereri, a indiqué à la ZBC que la section de cette province s’était prononcée, «unanimement», pour une démission de Mugabe, comme l’ont exigé au total huit des dix sections régionales de la Zanu-PF. D’autres responsables régionaux du parti de Robert Mugabe sont apparus à la télévision d’État pour dire qu’ils souhaitaient que le vieux président de 93 ans s’en aille. Cet appel à quitter le pouvoir accentue la pression sur Mugabe après celui des anciens combattants de la guerre d’indépendance, jusqu’alors proches du chef de l’État, mais qui n’acceptent pas que son épouse Grace Mugabe veuille s’imposer pour lui succéder. Mais le président s’accroche au pouvoir et des négociations étaient en cours à Harare pour le pousser vers la sortie dans des conditions acceptables pour lui.

R. I.