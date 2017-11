Dans la lucarne : Les « chantiers » de Madjer

Désormais, on peut dire que les éliminatoires du Mondial-2018 sont derrière nous, puisqu'on suivra —c'est officiel— le Mondial russe à la télévision. En 2014, au Mondial brésilien, on était la seule nation arabe au rendez-vous. Moins de quatre ans plus tard, quatre pays arabes (Maroc, Tunisie, Egypte et Arabie-Saoudite) iront en Russie, mais pas l'Algérie. C'est la loi du football. Si vous ne travailler pas assez, vous ne pourrez pas passer. Car, une qualification à un mondial se mérite et il faut dire que les changements épidermiques et brutaux aussi bien à la tête de la FAF, que les sélectionneurs nationaux ont faussés notre travail, de coutume soutenu et bien pensé. Changer pour changer, ne rime à rien et ne peut que mener à l'échec. C’est ce que nous constatons actuellement. C'est vrai que l'option du coach étranger, considéré comme le sauveur, a été une erreur fondamentale qui nous a fait payer le prix fort. Il ne faut pas perdre de vue que cette élimination au mondial nous a touchés au plus profond de nous-mêmes du fait qu'on avait vraiment un «onze» capable de défier n'importe qui. L'instabilité, l'indiscipline constatée par la plupart dans le vestiaire des Verts nous a poussés sans ménagement dans le «précipice». La problématique qui se pose actuellement consiste à trouver les moyens de s'en sortir, et repartir sur de bonnes bases. Là aussi, on ne doit pas couper «l'arbre à la racine». Car, nous possédons, on ne doit pas l'oublier, un potentiel à même de nous remettre sur les bons rails. En haut lieu, et la FAF aussi, on a choisi Madjer, aidé par Menad et Ighil pour conjurer le mauvais sort et permettre à notre équipe nationale de ressouder le groupe, d'investir un peu plus dans le volet psychologique qui est de nos jours, un aspect très important. C'est vrai que les observateurs n'ont pas compris le comportement de notre sélection nationale qui est passée d'une prestation exceptionnelle au Mondial brésilien à une chute du niveau, assez manifeste, avec aucun match gagné aux éliminatoires du Mondial russe. C’est un véritable cauchemar. Là, personne ne peut nier cette dure réalité traversée par notre football. Mais, on reste persuadé qu'elle n’est que temporaire. On saura rebondir, tel le «sphinx qui renaît de ses cendres». Les nouveaux responsables de notre sélection nationale sont animés d'une farouche détermination pour réussir quelque chose de probant, qui rendrait, tôt ou tard, le sourire aux supporters de l’EN. Il est clair qu'on ne peut tout réussir en un laps de temps trop court. Il faudra, maintenant, s'armer de patience et chercher comment appréhender le futur. C'est un futur plus proche qu'on le pense, car moins de quatre mois nous séparent du prochain rendez- vous en amical après que la deuxième journée des éliminatoires de la CAN contre la Gambie ait été reportée à octobre 2018 à cause des mondialistes. On se contentera d’un match amical ou deux, puisque cela coïncidera avec les dates FIFA qu’il ne faudra pas perdre inutilement.

Ayant terminé les dates FIFA sur une victoire en amical (3 à 0) contre la République centrafricaine, Madjer doit maintenant s'atteler à poser les jalons pour mieux entamer et surtout réussir les éventuels chantiers. Il a révélé, à ce titre, l’idée d’une tournée européenne qui va lui permettre de voir certains joueurs dont on dit beaucoup de bien. Il a aussi chargé ses adjoints directs d'aller superviser les matches du Championnat national de Ligue-1 en vue de dénicher quelques «perles inconnues ou ignorées». Il est évident qu'il dispose encore de temps et une certaine liberté de manœuvre. Il doit seulement faire preuve de sérénité et éviter les «querelles de clocher» qui n'aident pas les Verts à avancer.

Hamid Gharbi