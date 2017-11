Ligue 2 (12e journée) : Le leader m’lili maintient le cap

La meilleure opération de cette douzième journée du championnat de Ligue-Deux est à mettre à l'actif du leader. En effet, l'AS Ain M'Lila conforte sa position suite à sa petite, mais précieuse, victoire à El Eulma. Les poulains du coach Hadjar ont pris le dessus sur le Mouloudia local, grâce à un but signé Hachem (20’). À noter que Babya, qui reste en position de premier relégable, à terminé le match à dix après l'expulsion du défenseur, Si Mohamed.

L'autre événement de cette manche est la défaite de l'ASO. Les protégés de Khezzar, amoindris par l'absence de nombreux titulaires, sont tombés pour la première fois de la saison, à Bejaia face au MOB. Les joueurs de Biskri, visiblement plus entreprenants, ont fait l'essentiel du travail en première période, grâce aux réalisations de Salhi (16’) et Belkacemi (32’). Rentrée en jeu à l'entame de la seconde mi-temps, Kaiboua (64’) permet à la formation de Chlef de réduire la marque, avant que Belkacemi (80’) ne signe son doublée du jour, mettant fin aux espoirs des visiteurs. Une belle victoire qui permet aux Crabes de reprendre la place de dauphin. D'autant plus que la JSM Skikda à essuyé sa troisième défaite de la saison à Saida. Les poulains du coach Gomez se sont inclinés face au MCS à l'issue d'une rencontre assez disputée. L'unique réalisation de la partie à été l'œuvre de Hamidi (85’), sur penalty.

À noter que les joueurs de la JSMS et leur staff technique ont longtemps contesté la décision de l'arbitre de la partie, en l'occurrence Zouaoui. Par ailleurs, les outsiders, à savoir la JSMB et le RCR, ont su tirer leurs épingles du jeu, en revenant avec le point du nul de leur déplacement respectif à Boussaâda (1-1) et Mascara (0-0). Dans le bas du tableau, pas de changements notables. Malgré son précieux nul à Tlemcen (1-1), le Raed de Kouba, dont le jeu s'améliore tout de même, après l'arrivée de Medjahed à la tête de la barre technique, reste en position de lanterne rouge. À noter que le RCK, qui menait au score, à terminé la partie à dix après l'expulsion de son milieu de terrain, Chihati.

CRB Ain Fekroun poursuit de son coté sa descente aux enfers, après sa défaite face au CABBA (2-1).

R. M.

Résultats :

WA Tlemcen - RC Kouba 1-1

Amel Boussaâda - JSM Bejaïa 1-1

MC El Eulma - AS Aïn M'lila 0-1

ASM Oran - CA Batna 1-0

MC Saïda - JSM Skikda 1-0

MO Bejaïa - ASO Chlef 3-1

GC Mascara - RC Relizane 0-0

CA Bordj Bou Arréridj -CRB Aïn Fakroune 2-1



Classement Pts J

1). AS Aïn M'lila 28 12

2). MO Béjaïa 24 12

3). JSM Skikda 23 12

4). ASO Chlef 21 12

5). JSM Béjaïa 21