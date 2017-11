CR Belouizdad 1 - USM Blida 1 : Le Chabab incapable de gagner

Le CR Belouizdad ne perd pas, mais ne gagne pas non plus. Les camarades de Lakroum ont été tenus en échec, hier à domicile, par l'USM Blida (1-1), à l'occasion de la douzième journée du championnat de Ligue 1. C'est le seizième nul réalisé par le Chabab au stade du 20-Août, cette saison.

Le Chabab a eu une belle entame de partie, avec une ouverture du score dès la quatrième minute. Corner de Draoui, Naâmani de la tête parvient à tromper la vigilance du jeune Boutabga, troisième gardien seulement. Néanmoins, les poulains du coach Todorov n'ont pas su poursuivre sur la lancée. En effet, les coéquipiers de Hamia, invisibles dans cette rencontre, se sont contentés de gérer leur avantage, laissant le soin à leurs hôtes de faire le jeu, dans cette rencontre marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu.

Pris de vitesse, les protégés du coach Sebaâ, visiblement mieux organisés sur le terrain et plus présents dans les duels au milieu du terrain, ont tenté de s'organiser pour porter le danger dans la surface adverse. 33', Ghacha parvient à égaliser, suite à un contre rapide sur le côté droit.

Il faut dire que l'alignement de la défense du CRB, qui évolue en marquage de zone, n'était pas bon. Juste avant la fin de cette première période, assez pauvre en occasions, Frioui, d'un tir croisé au second poteau, a failli donner l'avantage à l'USMB. Son tir n'est pas passé loin du cadre.

De retour des vestiaires, les joueurs du Chabab ont montré de meilleures intentions offensives.

Néanmoins, faute d'inspiration, de rythme dans le jeu et surtout d'efficacité dans la surface, les locaux n'ont pas réussi à faire trembler les filets de Boutabga pour la seconde fois. 50', le coup franc de Naâmani est boxé des deux poings par le portier blidéen. 58', le heading du défenseur central du CRB, qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du sélectionneur national présent dans les tribunes, passe tout près du cadre. 63', la balle d'Aïchi est bien captée par le keeper. 85', le heading de Bouchar est repoussé par la transversale. L'USMB résiste bien et parvient, tant bien que mal, à arracher un précieux point.

Le premier de la saison, à l'extérieur, pour la lanterne rouge du championnat de Ligue 1. Un résultat qui fera certainement beaucoup de bien aux joueurs de la formation de la ville des Roses.

La série noire se poursuit pour le CRB, par contre, qui n'a pas goûté à la victoire depuis la troisième journée.

Rédha M.