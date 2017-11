Ligue 1 (12e journée - matches avancés) : Le CSC, toutes voiles dehors

Cette 12e journée de Ligue 1 a été favorable au leader constantinois, le CSC, qui est parvenu, en fin du compte, à venir à bout de cette accrocheuse formation du MCO, accréditée pourtant d'une prestation de premier plan. Il faut relever que dans l'ensemble, on a assisté à un match très équilibré.

C'est grâce un peu à l'efficacité d'Abid, auteur d'une jolie «aile de pigeon», qui a eu raison de la vigilance de Natèche. Par ce succès mérité, les locaux ont réussi à creuser l'écart sur la JS Saoura, vainqueur de l'USMA (2 à 0), dans son fief de Bologhine. Les poulains de Bouakaz n'ont pas à rougir. Ils sont tombés sur une équipe survoltée qui ne lâche rien. À Bologhine, le MCA avait en face de lui un ensemble de Tadjenanet super motivé. Ils ont lutté de toutes leurs forces sur toutes les balles en pratiquant un marquage à la «culotte» comme l'on dit, empêchant les Mouloudéens de trouver les espaces tant désirés. En dépit des difficultés rencontrées, les poulains de Casoni ont trouvé la faille dans l'édifice adverse. Suite à un centre impeccable à l'adresse de Barnabas, un joueur du DRT touche la balle de la main, et Benbraham n'hésitera pas à siffler le penalty. Hachoud le transformera en force (10’). Les visiteurs, suite à une balle en profondeur, parviendront à réduire le score par Kodjo, qui a bloqué sa balle de la main, trompant l'arbitre qui n'a rien vu. Les Mouloudéens, blessés dans leur amour propre, iront à l'abordage. Après un coup franc bien botté par Hachoud, Boudebouda ajoutera le deuxième but de près (63’). Une victoire salutaire à quelques jours du derby algérois, ce mardi à 17h, au stade 5-Juillet.

À El Mohammadia, les Harrachis sont retombés dans leur travers en se faisant battre par une très belle équipe de l'USMBA qui renoue, elle, avec les succès. En engrangeant les trois points devant l'USMH, elle améliore sensiblement leur position en portant leur capital points à 16. Ce qui constitue une très bonne moyenne, même si les protégés de Chérif El Ouazzani méritent mieux. Il faut dire que dans cette rencontre, Zouari, auteur d'un doublé a été derrière le succès abassi. L'USMH, par contre, fait du «surplace». Ce qui ne fait qu'inquiéter ses fans. Quant aux Médéens, ils ne sont pas parvenus à faire oublier aux supporters leur défaite à Zabana, devant le MCO (2-0). Ils ont été accrochés par une équipe de la JSK qui a prôné le résultat en se cantonnant en défense. Un bon

point à prendre pour les Canaris.

Lors de ces matches avancés, on peut relever deux victoires à l'extérieur : celles de la JS Saoura et de l'USMBA face respectivement à l'USMA (2 à 0) et l'USMH (2-1). On a scoré à neuf (09) reprises.

H. G.

Résultats :



USM Alger - JS Saoura 0-2

O. Médéa - JS Kabylie 0-0

USM Harrach - USM Bel-Abbes 1-2

CS Constantine - MC Oran 1-0

MC Alger - DRB Tadjenanet 2-1