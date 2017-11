RECHERCHE pharmaceutique : 3 chercheurs algériens honorés

Lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la troisième édition du Prix Sanofi-ATRSS de recherche en santé, institué au titre de la coopération entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, celui de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et les laboratoires Sanofi, M. Aouffen a précisé que trois chercheurs sur 28 candidatures avaient été sélectionnés par un jury composé de doyens et professeurs d’universités, de chercheurs dans le domaine de la santé et d’experts, et présidé par le professeur Messaoud Zitouni. Des cadres des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Santé et des professeurs de différentes régions du pays ont pris part à la cérémonie. Mettant en avant l’importance de la recherche en santé pour la politique nationale et de l’encouragement des chercheurs dans ce domaine, M. Aouffen a souligné que les espaces de l’ATRSS restaient ouverts aux chercheurs désireux de se lancer dans l’innovation. Le premier prix a été décerné à Kheir Eddine Kerboua, pour son travail intitulé «Développement d’un test compagnon à base du complément dans le cancer, étude-pilote sur le LNHCB». Le deuxième prix est revenu à Mohamed Nadjib Boukhatem, de l’université de Blida, pour son travail intitulé «Valorisation de l’huile essentielle de citronnelle en dermopharmacie : mise au point d’une formulation topique naturelle (crème dermique) aux propriétés antimicrobienne, anti-inflammatoire et cicatrisante». Le troisième prix a été attribué à Amel Boumendjel, pour son travail intitulé «Exploitation d’un modèle d’asthme expérimental : étude des marqueurs de l’inflammation et du stress oxydatif, et valorisation des plantes médicinales locales». Le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Salah Seddiki, a, pour sa part, affirmé que l’État soutenait la recherche scientifique et consacrait une envelopper financière aux chercheurs algériens en vue de créer une dynamique dans ce domaine entre les établissements nationaux et le secteur de l’enseignement supérieur, rappelant le programme du gouvernement d’appui au secteur de la recherche, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l’amélioration des soins. Après avoir salué l’initiative de Sanofi, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a invité l’ensemble des laboratoires présents sur le territoire national et les établissements privés à suivre cet exemple pour soutenir la recherche scientifique et établir un partenariat entre ces établissements, et les ministères concernés. Le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Said Harbane, a appelé, de son côté, à mobiliser la société, pour encourager la recherche scientifique dans le domaine de la santé, qui est, selon lui, un grand investissement pour le pays, affirmant que l’État comptait sur les compétences universitaires nationales pour développer ce domaine. Pour sa part, le président-directeur général de Sanofi-Algérie, Haissam Chraiteh, a relevé l’importance d’accompagner le développement de la recherche scientifique en Algérie. (APS)