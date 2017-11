Réseau, sécurisation des domiciles et entreprises : D-Link renforce sa présence en Algérie

En fêtant ses 10 ans de partenariat avec Compnet, D-Link, leader mondial de la connectivité Wi-Fi, a présenté, hier à l’hôtel El-Aurassi, ses dernières nouveautés disponibles en Algérie. Il s’agit de routeurs Wi-Fi, qui donnent la possibilité d’étendre facilement et rapidement un réseau sans fil existant. Il suffit de brancher l’un de ces adaptateurs portables sur n’importe quelle prise électrique de la maison ou du bureau, pour étendre immédiatement la portée du réseau Wi-Fi. Ces routeurs dotés de la technologie Smart Beam TM assurent une couverture complète du domicile, même sur plusieurs étages. Aussi, D-Link propose une gamme de produits de surveillance des domiciles, appelés Cloud D-Link, qui sont dotés de la fonction de vision nocturne et enregistrement embarqué. Pour les PME/PMI, des solutions sont présentées pour la personnalisation de leur sécurité, à travers des caméras, des commutateurs, stockage et logiciels. Dans son intervention, Young Garry, directeur général de D-Lin pour la région Mena, a indiqué que l’objectif est d’assurer, dans deux ans, l’assemblage et la fabrication des produits en Algérie. De son côté, Arab Djenken, DG de Compnet Algérie, a déclaré que son entreprise a été créée en 2002, précisant qu’elle a enregistré des progrès constants, tout en imposant sa culture de performance. Son ambition première, ajoute-t-il, est de devenir une référence en matière de distribution des produits IP en Algérie. Les deux entreprises se joignent pour dire que «nous devons remettre l’homme au cœur du développement de la stratégie», car à ce jour, «nous avons tendance à faire l’inverse».

Et d’enchaîner : «C’est la technologie qui doit servir l’homme, et non le contraire.» Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la gamme de produits D-Link s'est étendue à mesure que le monde connecté se développait.

Aujourd'hui, le portefeuille de l'entreprise comprend des commutateurs intelligents de pointe, des routeurs Wi-Fi hautement performants, des systèmes de sécurité, des caméras de vidéosurveillance et des produits de domotique qui incluent des prises intelligentes qui peuvent être contrôlées à distance et des applications mobiles pour la gestion des maisons intelligentes.

Fouad Irnatene