L’ambassadeur de France à bordj bou-arréridj : « Le marché algérien est dynamique »

L’ambassadeur de France à Alger, M. Xavier Driencourt, qui a effectué jeudi une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a déclaré, dans une conférence de presse, que «la coopération entre les deux pays traverse une période extrêmement dynamique». Il a rappelé la tenue d’un comité économique de haut niveau composé des ministres algériens et français des Affaires étrangères et de l’Industrie, couronné par la signature de plusieurs accords, dont celui relatif à la réalisation d’une usine entre Peugeot Citroën et des partenaires algériens, dont la société Condor. Il sera suivi par l’organisation d’un comité intergouvernemental algéro-français qui sera présidé par les Premiers ministres des deux pays, et surtout la visite du président français à Alger, a-t-il ajouté. Le diplomate, qui a confirmé que la visite se tiendra bien le 6 décembre prochain, a indiqué qu’elle ne sera pas économique seulement. Revenant sur les relations entre les deux pays.

M Driencourt a jugé que celles-ci ont été dans une période baissière, comme le montre la non-signature du traité d’amitié qui n’a pas abouti, a-t-il noté, à cause d’«un certain nombre d’aléas». M. Driencourt, qui a noté lors de son retour en Algérie que le pays traverse une période dynamique, a évoqué la généralisation de la 3G et de la 4G, qui sont, selon lui, un facteur important de développement. Il a parlé également de l’activité grandissante des entreprises algériennes qui exportent même vers l’Afrique, et la constitution de start-up dans des domaines à la pointe de la technologie. M. Driencourt, qui a affirmé la disponibilité des entreprises françaises à accompagner cette dynamique, a déclaré que le montant des investissements de son pays en Algérie tourne autour de 2 à 3 milliards d’euros. Il a indiqué également que le nombre d’emplois créés est très significatif. «Il y a d’autres entreprises qui commencent par exporter, pour explorer le marché et trouver des partenaires pour investir après», a-t-il dit.

«Les ministres de l’Économie, les ambassades et les services spécialisés doivent les encadrer, les encourager et les dynamiser, pour exploiter le marché algérien, qui n’est pas seulement d’importation.

Il y a de plus en plus d’industrialisation et d’investissement», a-t-il conclu.

Fouad Daoud