Le PDG de SONELGAZ à Sétif : Le gaz naturel avance

En effectuant mardi dernier une visite d’inspection et de travail dans la zone montagneuse du nord de la wilaya, Mohamed Arkab, PDG de Sonelgaz, n’a pas manqué de consolider la dynamique de développement en mettant en service un nouveau programme de raccordement au réseau de gaz naturel dans ces zones éloignées.

Des réalisations d’autant plus importantes, qu’elles interviennent au moment où l’hiver s’installe rigoureusement dans cette région montagneuse, que le gaz naturel s’en est allé conquérir, ces dernières années, et mettre fin au calvaire de toutes ces populations jusqu’alors soumises aux contraintes d’une bonbonne qui n’était pas toujours disponible ou qu’il fallait souvent transporter à dos d’âne. Dans ce contexte, et pour consolider davantage cette dynamique qui permet à cette wilaya, forte de 60 communes, dont plus de 40 revêtent un caractère rural, montagneux de surcroît, avec plus de 1.000 agglomérations secondaires, le PDG de Sonelgaz, accompagné du wali, s’est rendu sur les hauteurs de la daïra de Beni Ourtilène, où il a procédé, dans un climat de fête populaire, à la mise en service d’un nouveau programme de raccordement de 520 foyers à Fréha. «C’est une opération difficile, dans une région montagneuse de surcroît et qui a pu être réalisée, grâce à la volonté et à la compétence des cadres algériens», dit-il, sachant qu’elle aura nécessité plus de 18 km de réseau de transport. Une daïra où le taux de couverture en gaz a atteint aujourd’hui près de 96%. Autant d’acquis qui permettent également à cette wilaya, la plus importante du pays par l’importance de sa population après celle d’Alger, de se loger aux toutes premières places, sinon la première, avec un taux de couverture en gaz naturel qui avoisine les 95%, et plus de 98% pour l’électricité. Des indicateurs qui attestent des investissements d’envergure consentis par l’État et qui vont aujourd’hui jusqu’à la densification, permettant même à plusieurs communes d’être couvertes à 100% et constituant ainsi le juste couronnement du programme initié par le Président de la République.

Auparavant, Mohamed Arkab s’est rendu dans la commune de Draâ Kebila, où il a mis en service un gazoduc de 8 pouces qui permettra de préserver la pression dans cette région montagneuse et de renforcer le réseau, avant de se rendre dans la commune d’Aïn Roua et d’inspecter le chantier avancé d’un autre gazoduc de 28 pouces, qui constituera la solution définitive pour toute la région. Ce gazoduc, qui s’étale sur 22 km et s’inscrit aussi dans une stratégie de maillage des réseaux, permettra ainsi aux 17 communes de la zone nord de ne plus connaître de chutes de pression. Dans la commune d’Aïn Arnet, le PDG a inspecté le chantier d’une centrale électrique à cycle combiné d’une capacité de près de 1.200 MW. Ce joyau en la matière, qui couvrira là aussi les besoins de la wilaya de Sétif en électricité et sera raccordé au réseau national, en est actuellement aux dernières retouches pour la tranche 2, dont l’impact pour le passage de l’été 2018 sera indéniablement positif.

F. Zoghbi