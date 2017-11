Nombre de morts dans des actes terroristes : L’Algérie a connu une « baisse constante »

L’Indice du terrorisme mondial (GTI) 2016, élaboré par Institute for Economics and Peace (Institut pour l’économie et la paix, IEP), a classé l’Algérie à la 49e place sur 163 pays, affirmant qu’elle est (l’Algérie) l’un des rares pays qui a connu une «baisse constante» du nombre de morts dans des actes terroristes.

PUBLIE LE : 18-11-2017 | 0:00