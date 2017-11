Attentat au Nigeria : Condamnation avec force

L'Algérie a condamné avec «force» la quadruple attaque terroriste qui a ciblé mercredi de paisibles citoyens au quartier de Muna Garage à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a indiqué jeudi le parole-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous demeurons convaincus que cet acharnement terroriste notamment sur les populations civiles ne saura entamer la détermination du Gouvernement, de l’armée et des forces de sécurité de ce pays de défaire le terrorisme de Boko Haram qui fait peser une menace permanente sur le Nigéria et les pays de la région», a précisé M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS. M. Benali a soutenu que l’Algérie qui a toujours appelé à «davantage de coordination entre les pays africains en général et les pays de la région en particulier pour faire face au fléau terroriste est convaincue que les efforts soutenus et collectifs des pays du continent finiront par avoir raison du terrorisme et de ses ramifications dans la région».

«Tout en nous inclinant devant la mémoire des innocentes victimes, nous présentons à leurs familles et au Gouvernement du Nigeria nos sincères condoléances et les assurons de notre solidarité», a-t-il dit. (APS)