Urbanisme : Signature à Moscou d’un protocole de travail

Un protocole de travail algéro-russe dans le domaine de l'urbanisme a été signé, mercredi à Moscou, par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, et son homologue russe, Mikhail Men, à l'issue de la première réunion du groupe de travail des cadres du secteur des deux pays. «Nous avons procédé à un large échange d'idées sur nos expériences respectives. Nous avons défini également un programme de travail qui va permettre aux partenaires de différents organismes de mettre en œuvre les projets arrêtés conjointement pour l'année 2018», a indiqué M. Temmar, qui a pu, au cours de sa visite, s'enquérir de visu, de l'expérience russe en la matière, en inspectant un grand projet de rénovation dans la capitale moscovite. Le ministre a pu ainsi prendre connaissance de ce grand projet de rénovation qui consiste à «réhabiliter des espaces, totalisant une surface de plus de 100 hectares, autrefois occupés par des usines abandonnées, pour en construire des logements, des bâtiments publics et espaces de loisirs.» Pour M. Temmar, il s'agit «éventuellement de s'inspirer de l'expérience russe dans ce méga-projet, d'autant plus qu’un équivalant va être lancé en Algérie». Les échanges d'idées et d'expériences entre les délégations des deux pays ont porté sur des «sujets intéressant les deux parties à savoir l'urbanisme, en particulier l'aménagement urbain, le traitement du vieux bâti et l'extension de la ville». La partie algérienne a également pris connaissance de l'expérience russe en matière de «lancement et management des projets, des techniques de construction et la prévention contre les catastrophes naturelles, notamment les séismes, sachant que nos deux pays sont tous deux confrontés à ce phénomène naturel». La prochaine réunion, la 2e, du groupe de travail algéro-russe, se tiendra en Algérie à une date qui sera fixée ultérieurement, a conclu le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville qui a indiqué qu'«un plan d'action sera arrêté prochainement, de concert avec la partie russe, en vue de permettre aux équipes de travail respectives d'avancer dans la mise en œuvre des projets».