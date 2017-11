Le directeur de l’École nationale de journalisme : « Abandonner le discours populiste »

L’émission l’Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne s’est focalisée, ce jeudi, sur les types de communication utilisés par les candidats aux APC et aux APW pour se faire connaître et présenter leur programme d’action, usant d’affiches, organisant des meetings ou se déplaçant vers des citoyens pour solliciter leurs suffrages. A cet effet, le directeur de l’Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information a relevé le foisonnement d’images, par le biais desquels les prétendants cherchent à séduire les futurs votants et estimé la présence de la dualité existant au sein de la population algérienne, tournée vers la modernité mais néanmoins toujours attachée à des référents religieux. Abdesselam Benzaoui cite en exemple la couleur verte omniprésente et qui symbolise le Paradis, en sus de la présence de candidates « voilées ». De tout cela, ajoute-t-il, on peut être amené à faire des « lectures différentes ». Commentant certains supports, dont l’un présente un candidat posant au côté d’un portrait de Nelson Mandela, un autre donnant à voir des prétendants juchés sur les ailes d’un aigle et un troisième présentant un aspirant à une APC s’exhibant en karatéka, Benzaoui y voit une tentative pour certains de faire « le buzz », mais ajoute-t-il, cette manière de faire peut, aussi, s’avérer contre-productive. Interrogé sur l’usage des réseaux sociaux qui est fait par une majorité de prétendants, le directeur de l’Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l’information qualifie ceci « d’avancée », même si l’image présentée est, selon lui, « mauvaise », relevant au passage une « médiocrité effarante». L’Invité de la rédaction a profité de cette opportunité pour appeler certains candidats à abandonner le discours « populiste », basé sur des symboles et des « mensonges », et souhaite en revanche qu’ils soient « davantage à l’écoute des administrés, auxquels il faut dire la vérité ». A la question de savoir si les discours de ces candidats ont connu une évolution depuis 1962 à ce jour, Benzaoui répond par la négative. « Je ne vois pas, déclare-t-il, d’évolution notable. Quelle que soit la nature des échéances électorales, c’est toujours les mêmes choses qui se répètent avec leurs promesses de changement, d’accès au logement et de lutte contre le chômage. D’où la nécessité pour les candidats qui s’y bousculent de changer de discours ».