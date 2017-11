Campagne électorale des locales du 23 novembre : Concrétiser les réformes constitutionnelles

M. Bedoui a réitéré, hier à Souk-Ahras, la garantie de «transparence et de neutralité totales de l’Administration», lors du rendez-vous électoral du 23 novembre. «Le citoyen est le seul qui décidera à qui il veut faire confiance, et le seul qui scellera le sort des formations politiques en lice pour les locales du 23 novembre», a affirmé le ministre, en marge de l’inauguration du nouveau siège de l’Assemblée populaire communale de Souk-Ahras, assurant de «l’achèvement de tous les préparatifs matériels et humains, et la mobilisation de toutes les conditions nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous».

La transparence des services et l'intégrité des agents chargés du dossier électoral constituent «un engagement» pour le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, qui, a-t-il soutenu, «veille au respect des lois de l’Etat et les législations en vigueur» et ce, en collaboration avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Le ministre a appelé, à cette occasion, tous les partenaires politiques à «respecter les principes de la concurrence loyale et à favoriser l’intérêt public et national». Rappelant les nouveautés de la loi électorale stipulant que «le candidat tête de liste ayant obtenu la majorité des voix est désigné président de l’APC», M. Bedoui a estimé que cela constitue «un stimulateur» devant inciter les citoyens à participer aux élections «pour élire les candidats qu’ils veulent pour leur commune». M. Bedoui a à cette occasion salué les efforts des corps de sécurité à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP), la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale, qui veillent sur la stabilité du pays pour une pratique démocratique saine et transparente, appelant à «une prise de conscience des acquis de l’Algérie, notamment en matière de sécurité, paix, stabilité et avancées dans divers domaines au sein d’un Etat d’institutions». L’échéance électorale locale prévue pour jeudi prochain constituera «une véritable fête démocratique consacrant la volonté des citoyens s’agissant de la gestion de leurs affaires locales», a-t-il ajouté. La commune de Souk-Ahras a connu un «bond qualitatif» en matière de modernisation de l’administration et son rapprochement du citoyen, d’autant que tous ses services ont été raccordés au réseau d’intranet et la mise à niveau de toutes ses structures, selon les explications fournies sur place au ministre. Le nouveau siège de l’APC de Souk-Ahras, considéré comme «un chef d’œuvre architectural», offre toutes les conditions de travail nécessaires et a été réalisé sur fonds de la commune pour un investissement de 400 millions de dinars. Lors de sa visite, M. Bedoui a également inauguré le centre médico-social des employés des collectivités locales implanté à la ville de Souk-Ahras et a posé la première pierre pour la réalisation d’une unité républicaine de la sûreté nationale. (APS)

Démocratie participative consacrée par la Constitution

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, jeudi, que la démocratie participative, « l’une des revendications populaires, a été consacrée par la nouvelle Constitution adoptée en 2016».

La première phase de l’atelier de la démocratie participative au niveau du gouvernement a été achevée pour permettre la prise en charge des préoccupations du citoyen à travers ses représentants dans les comités de quartiers et le mouvement associatif, a indiqué le ministre, lors de sa visite dans la wilaya de Souk Ahras.

« Le citoyen est aujourd’hui placé au cœur de toutes les réformes engagées par les pouvoirs publics dans le pays», a assuré M. Bédoui, qui a rappelé l’insistance du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à servir le citoyen n’importe où au pays, dans les endroits les plus profonds et lointains, à travers des régions frontalières et dans le Sud. «Toutes ces régions sont aujourd’hui traversées par les réseaux d’électricité et de gaz et des milliers de kilomètres de routes y ont été ouverts et des écoles y ont été construites», a relevé le ministre, soulignant toutefois que certaines insuffisances demeurent enregistrées. «La commune représente la cellule fondamentale de l’Etat et le moteur du développement durable», a indiqué Bedoui, estimant que «l’élection à la commune n’est pas un poste, mais une responsabilité qui, à l’avenir, se concrétisera à travers un code qui reliera le citoyen à l’élu». Il a en outre estimé nécessaire que les citoyens prennent conscience des dangers qui menacent le pays et de la nécessité de préserver sa sécurité et sa stabilité et cela, a-t-il ajouté, implique «une participation massive aux prochaines élections». M. Bedoui a assuré que l’administration veillera à l'application de la loi et à mettre en place les moyens matériels et humains nécessaires, pour garantir la neutralité et la transparence du prochain scrutin».

Il faut dire que les nouvelles dispositions contenues dans la révision constitutionnelle de 2016 ont permis de revoir les dispositions de la loi organique relative au régime électoral de façon à assurer la probité et la transparence des opérations électorales, l’institution de la HIISE depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats.

La deuxième garantie consiste en la nouvelle loi relative au régime électoral qui permet, notamment, aux représentants des candidats d'exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d'enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote.



Les partenaires politiques appelés « à respecter les principes de la concurrence loyale et à favoriser l’intérêt public et national »



Au cours d’une rencontre avec les représentants de la société civile organisée à la salle Miloud- Tahri du centre ville, dans le cadre d’une visite de travail de deux jours dans cette wilaya, le ministre a précisé que les prochaines Assemblées élues bénéficieront au titre de la nouvelle loi relative aux collectivités territoriales, de cadre devant concrétiser les principes de la décentralisation dans la gestion des communes et l’élargissement de leurs prérogatives.

L’élu local sera responsable devant les électeurs et ce, conformément aux cadres et principes légaux et organisationnels consacrés dans «la Charte de la démocratie participative», a souligné le ministre. Les prochaines Assemblées élues auront à leur charge de concrétiser la nouvelle politique économique qui prévoit l’activation «d’un rôle économique efficace» pour les collectivités locales, basé, a-t-il ajouté, sur «l’initiative locale», d’autant «que les futures collectivités locales élues opèreront selon un système fiscal complètement différent» et ce, à travers la loi fiscale locale laquelle, a soutenu le ministre, «conférera davantage de clarté et de précisions s’agissant des revenus de la commune».

Cet arsenal juridique «consolidera les formules de gestion de ces Assemblées», ce qui va permettre, a-t-il ajouté, dans l’avenir aux collectivités locales de s’adapter avec les techniques modernes et l’adoption de procédés de «gestion par délégation et d’excellence», et «la réussite de partenariats entre les collectivités locales et les secteurs public et privé».

Le ministre a appelé, à cette occasion, tous les partenaires politiques à «respecter les principes de la concurrence loyale et à favoriser l’intérêt public et national».

Mettant en exergue les nouveautés de la loi électorale stipulant que «le candidat tête de liste ayant obtenu la majorité des voix est désigné président de l’APC», M. Bedoui a estimé que cela constitue «un stimulateur» devant inciter les citoyens à participer aux élections «pour élire les candidats qu’ils veulent pour leur commune». M. Bedoui a à cette occasion salué les efforts des corps de sécurité à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP), la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale qui veillent sur la stabilité du pays pour une pratique démocratique saine et transparente, appelant à «une prise de conscience des acquis de l’Algérie, notamment en matière de sécurité, paix, stabilité et avancées dans divers domaines au sein d’un Etat d’institutions».

L’échéance électorale locale prévue pour jeudi prochain constituera «une véritable fête démocratique consacrant la volonté des citoyens s’agissant de la gestion de leurs affaires locales», a conclu le ministre de l’intérieur.

Salima Ettouahria