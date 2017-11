MPA : « Pour une reprise totale des prérogatives des P/APC »

Le président du Mouvement populaire algérien a plaidé, hier à Alger, pour une reprise «totale» des prérogatives par les P/APC, afin de «libérer l’investissement, freiné en grande partie, selon lui, par le problème de foncier». «Le maire est le premier magistrat de la commune. Trouvez-vous normal que les décisions prises par le président d'APC, en concertation avec son Assemblée, ne soient pas applicables sans l’aval du chef de daïra ?» s'est interrogé Amara Benyounès, lors d’un meeting populaire animé à la salle de sports de Chéraga. «Dans les démocraties modernes, la priorité n’est pas pour le fonctionnaire, mais plutôt pour l’élu fort de sa légitimité populaire. Les prérogatives représentent des obligations et une lourde responsabilité, non un privilège», a enchaîné le président du MPA, rappelant que l’élu ne devait pas être non plus au-dessus des lois de la République. Benyounès s’est longtemps étalé sur la question du foncier qui constitue, selon lui, «un véritable problème pour les investisseurs». «C’est compréhensible de dire que les assiettes de terrain sont rares au niveau de la capitale, mais avancer cet argument pour les Hauts Plateaux et les autres régions d’un pays dont la superficie est cinq fois plus grande que la France, n’est pas raisonnable», a-t-il ajouté, soulignant «la nécessité d’un divorce définitif avec le modèle économique socialiste qui a montré ses limites». Le premier responsable du MPA a, d’autre part, fustigé ceux qui «veulent accaparer le pouvoir en dehors de la légitimité démocratique». «En politique, il n’existe pas de personnalités nationales, mais des hommes et des femmes qui militent au sein de partis. C’est le peuple qui décide de son président de la République. Les Algériens ont déjà dit leur mot en votant et soutenant le moudjahid Abdelaziz Bouteflika. Celui qui veut tenter sa chance n’a qu’à attendre 2019», a-t-il dit. Sur le volet financier, M. Benyounès a défendu l’«endettement intérieur qui, estime-t-il, est inévitable dans la conjoncture économique actuelle». «Nous n’avons pas d'autre choix que le financement non conventionnel, qui n’est pas, certes, la solution optimale, mais une option intermédiaire sur le chemin d’une profonde restructuration de l’économie nationale», a-t-il conclu. (APS)