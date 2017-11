RND : « Des candidats compétents et intègres »

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique a déclaré, hier à Blida, que sa formation se présentera aux prochaines élections locales avec des candidats «compétents et intègres», qui ont pour objectif de «servir le citoyen, et non leurs propres intérêts».

«Les citoyens ont besoin d'élus compétents capables de réaliser le développement local et de prendre en compte leurs préoccupations», a déclaré Ahmed Ouyahia, qui assure que le secrétariat général du parti «n'intervient pas dans le choix des listes des candidats au niveau des APC et APW», la tâche étant confiée, selon lui, «aux secrétariats de wilayas qui sont plus habilités à désigner les militants devant assumer cette responsabilité et honorer le parti».

Le RND, dont le programme repose sur plusieurs axes, a pour principal objectif d'«adopter la politique du consensus au service des intérêts du peuple, contrairement à certaines formations politiques qui ne font qu'avancer des promesses», a-t-il souligné, en saluant, à cette occasion, les mesures prises par le Président de la République pour sortir de la crise financière que traverse l'Algérie. Ouyahia soutient également la décision relative à l'emprunt contracté par le Trésor public auprès de la Banque centrale qui permet de «verser les salaires des travailleurs et fonctionnaires en novembre, de lever le gel sur plusieurs projets et de financer différents projets de logement qui seront livrés dans les délais fixés».

«Depuis le 22 octobre, l'État est en mesure de verser les salaires, de rembourser les dettes en suspens des entrepreneurs, d'assurer le budget des APC et autres dépenses, alors qu'il en était incapable auparavant, en raison de la chute des cours de pétrole», a conclu le SG du RND. (APS)