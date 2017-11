Campagne électorale des locales du 23 novembre : Ould-Abbès cultive l’espoir

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) a affirmé, jeudi depuis Constantine, qu’il ne s’agissait pas, pour son parti, de simplement remporter la majorité au niveau des Assemblées locales, mais surtout d’obtenir la victoire la plus large possible.

C’est dans cette optique, que le choix s’est porté sur des listes composées de plus de 70% de jeunes, suite à une directive émanant du président du parti, Abdelaziz Bouteflika, selon l’orateur. « Vu le contexte, nous avons opté pour un amalgame entre jeunes et éléments expérimentés, notamment des moudjahidine, mais d’ici les prochaines échéances, nous passerons totalement le flambeau à la nouvelle génération», a précisé Djamel Ould-Abbès.

Concernant la conjoncture que traverse le pays, le SG du FLN a réfuté, devant un auditoire tout acquis à sa cause, l’existence d’une crise économique, et ce du moment que le gouverneur de la Banque d’Algérie a annoncé que les réserves de changes étaient de l’ordre de 103 milliards de dollars. «C’est grâce à la sagesse du Président de la République, que l’Algérie est restée forte, et a pu maintenir sa sécurité dans un environnement international bouleversé. Au FLN, nous préférons cultiver l’espoir, plutôt que le désespoir», a-t-il conclu.

I. B.

« 70% des candidats du parti ont moins de 45 ans »

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould-Abbès, a demandé aux militants et sympathisants de son parti de convaincre les citoyens de voter pour leurs candidats, «en s’armant des grands acquis du pays réalisés dans toutes les wilayas durant les 18 dernières années sous la direction du Président de la République Abdelaziz Bouteflika».

Lors d’un meeting régional organisé à l’auditorium du Centre des conventions Ahmed-Benhmed à Oran, le SG du parti majoritaire a rappelé à l’assistance qu’avant 1999, le taux du chômage était de 30%, mais a baissé à 9% lorsqu’il était ministre de la Solidarité nationale et de l’Action sociale. «Oran s’est transformée, Aïn-Témouchent, Tlemcen aussi, Relizane... toutes les wilayas ont connu de grandes réalisations, et ce grâce au Chef de l’État qui, je rappelle, est le président de notre parti le FLN et bien sûr de tous les Algériens», a-t-il affirmé, et d’enchaîner : «C’est aussi grâce au Chef de l’État et à la sagesse de sa politique, que notre pays a échappé à la crise économique et politique qui a secoué plusieurs pays, notamment arabes, en soumettant au peuple la charte pour la réconciliation nationale et en ayant ordonné le remboursement anticipé de la dette et la création du fonds de régulation des recettes.»

Djamel Ould-Abbès s’est dit convaincu que les Oranais iront voter en masse, car, ajoute-t-il, ils sont conscients que ce rendez-vous va permettre la poursuite du processus de développement et de la construction du pays, donnant comme exemple la grande mutation qu’a connue la wilaya d’Oran durant les mandats du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, auquel il a réitéré le soutien indéfectible de son parti, ainsi qu’à son programme. Il s’est félicité, par ailleurs, que les listes du parti soient constituées à 70% de candidats de moins de 45 ans, de 65% d’universitaires et de 11.000 femmes.

Amel Saher

« le 1er Novembre 1954 a commencé le 8 Mai 1945 »

En présidant, ce jeudi, un meeting régional à Sétif regroupant les militants, les cadres et les mouhafada d’autres wilayas, à savoir Msila et Bordj Bou-Arréridj, le SG du FLN n’a pas manqué de rappeler le passé glorieux

de la wilaya de Sétif et les sacrifices endurés par les artisans de la liberté pour le recouvrement d’une liberté spoliée par l’occupant.

Djamel Ould-Abbès a en effet évoqué les odieux massacres perpétrés par le colonialisme contre des populations sorties revendiquer pacifiquement le droit à la liberté, en ce 8 Mai 1945, soulignant l’impact que produira ce soulèvement populaire. «Le premier Novembre a commencé le 8 Mai 1945», dit-il, invitant les jeunes, ceux-là qui n’ont pas vécu ces massacres, à ne pas oublier les sacrifices de leurs aînés, en allant voter le 23 novembre.

Le SG du FLN, qui fera l’apogée de l’Entente de Sétif, qu’il félicitera pour sa récente supercoupe, s’adressera aux nombreux militants présents dans la salle : «En mettant votre bulletin dans l’urne, le 23 novembre, et en votant pour le FLN, vous voterez pour la préservation de la mémoire.» Pour lui, il n’y a pas une seule agglomération dans cette wilaya qui ne compte pas au moins un martyr.

«Dans cette wilaya, où il n’existait pas plus d’un lycée à l’indépendance, il vous appartiendra de savoir combien il y en a aujourd’hui», poursuit Djamel Ould-Abbès, quand il penchera sur toutes ces réalisations qui ont vu le jour depuis, dit-il, «grâce à la mobilisation du FLN», rappelant l’importance de ces élections locales et la nécessité de mettre en place des communes fortes à même de parachever le programme initié depuis 1999 par le Président Abdelaziz Bouteflika.

F. Zoghbi