Sétif : Vaste campagne de sensibilisation

A Sétif, la campagne électorale s’intensifie et gagne chaque jour du terrain, autant dans sa dimension de proximité, qui constitue pour ces élections locales le cheval de bataille pour les formations politiques en lice optant pour un contact direct avec le citoyen même dans les coins les plus reculés de cette wilaya, que par les meetings et cette intense campagne de sensibilisation du citoyen, entamée depuis quelques jours à l’endroit du citoyen par la wilaya en collaboration avec les Scouts musulmans algériens et les structures relevant de la Direction de la jeunesse et des sports. Une campagne d’autant plus importante qu’elle se propose, comme le soulignera Missoum Kebaili, le chef de cabinet du wali, qui s’est rendu à la maison de la culture accompagné du directeur de la jeunesse et des sports, de « sensibiliser le citoyen à aller effectuer son devoir électoral » le 23 novembre prochain et lui permettre ainsi à voter librement et faire le choix qui lui sied le mieux parmi les nombreuses listes qui sont en lice pour ces échéances.

Pour ce faire, les espaces de la maison de la culture Houari-Boumediene ont été aménagés en conséquence, dans une ambiance d’autant plus relevée par les prestations d’un groupe folklorique et de jeunes de cette maison de la culture qui allaient à la conquête de ceux qui étaient encore à l’extérieur, les invitant à venir découvrir ces stands qui ont été mis en place à l’occasion.

Dans ce contexte, un guide de l’électeur, flowers, affiches et autres prospectus relatifs à ces élections, prenaient bonne place aux côtés de stands de simulation installés par la daïra de Sétif à l’effet de permettre au citoyen de découvrir et emprunter le parcours de l’acte électoral. La campagne de sensibilisation qui a été lancée à Sétif se poursuivra jusqu’à la veille du scrutin, dans les commune d’El Eulma, Ain Oulmène et Bougaâ avant de revenir à Sétif. Une vaste campagne qui n’est pas sans engager le secteur de la jeunesse et des sports dans plusieurs actions non moins importantes, nous dit Tahir Azziz, le directeur de wilaya : « Toutes les structures relevant du secteur font en effet dans le sens de la sensibilisation des citoyens à se rendre en masse aux urnes pour l’accomplissement de ce devoir électoral. Des cellules de sensibilisation ont été mises en place à tous les niveaux, en attendant l’arrivée de la caravane qui passera dans les communes de Sétif, El Eulma et Bougaâ.

Par ailleurs, une cellule mobile sillonne les différents coins de la wilaya où des dépliants et des guides de l’électeur sont distribués aux citoyen. » Autant d’actions toutes aussi importantes les unes que les autres pour mobiliser le citoyen à ce devoir national, dans une wilaya qui compte 971.236 électeurs. Plus de 34.000 encadreurs ont été mobilisés pour les 612 centres et 2.215 bureaux de vote implantés même dans les coins les plus reculés pour ce double scrutin qui réunira 368 listes pour les APC et 14 pour l’APW.

F. Zoghbi