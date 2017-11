Campagne électorale des locales du 23 novembre : 713.670 inscrits au fichier électoral de Tizi Ouzou

A Tizi-Ouzou, ils sont 713.670 électeurs et électrices à devoir se rendre le 23 novembre prochain aux urnes pour choisir leurs représentants au niveau de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et les 67 Assemblées populaires communales (APC) que compte la wilaya de Tizi-Ouzou, selon la direction locale de la réglementation et des affaires générales (DRAG). Ces électeurs et électrices inscrits sur le fichier électoral de la wilaya effectueront leur devoir électoral au niveau de 1.375 bureaux de votes éparpillés à travers 685 centres de votes qui seront ouverts jeudi prochain dans l’ensemble des communes de la wilaya. L’opération électorale sera encadrée par pas moins de 22.675 agents, selon toujours la même direction. Tout est mis en place pour que cette opération électorale se déroule dans les meilleures conditions, rassure-t-on. Concernant la campagne électorale, celle-ci se poursuit toujours dans la sérénité la plus totale et dans une atmosphère marquée par de chauds débats sur des questions politiques, économiques, sociales, culturelles… entre les candidats en lice et les citoyens, dont les voix sont convoitées par ces postulants aux sièges des différentes Assemblées populaires. Les candidats en lice à l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou ont sillonné pratiquement l’ensemble des localités, villages et hameaux de la wilaya pour rassembler les électeurs et électrices autour de leurs listes respectives en ayant recours à des promesses de changements dans la gestion des affaires de la wilaya, de l’enclenchement d’un véritable développement local, l’installation d’investisseurs dans la région pour créer de l’emploi aux chômeurs et des richesses pour les collectivités et tant d’autres engagements. Il en est de même pour les candidats pour les APC qui n’ont pas lésiné sur les efforts pour convaincre la population de voter pour eux.

Une intense campagne de sensibilisation a été également menée par tous les candidats en faveur d’une participation massive des citoyens aux élections locales prochaines pour donner plus de légitimité aux futurs élus et de leur permettre de jouir pleinement de leurs prérogatives de premiers magistrats locaux.

Bel. Adrar